Ουκρανία - Διαύγεια στα πρόθυρα της Κόλασης! (Πώς υποκινείται ο όλεθρος στην Ευρώπη)

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Αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε το 2014 με αφορμή τα τότε γεγονότα στην Ουκρανία και αρχίζει να αποδεικνύεται προφητικό. Δηλαδή αναφέρεται στα γεγονότα εκείνων των ετών. Το κανάλι του Υoutube στο οποίο αυτό το βίντεο είχε πρωτοαναρτηθεί στα ελληνικά, το έκλεισαν πριν λίγα χρόνια (για άλλον λόγο) και έκτοτε το βίντεο αυτό δεν ήταν διαθέσιμο στα ελληνικά.

Το βασικό που πρέπει να μας μείνει, είναι οι διάφορες ομάδες των "γνωστών-αγνώστων" σε κάθε χώρα, αποτελούμενες σε μεγάλο βαθμό τόσο από πραγματικούς (και παρακρατικούς) αλλοδαπούς όσο και από εγχώριους κρυπτοαλλοδαπούς, οι οποίοι προβαίνουν σε εχθρικές ενέργειες εναντίον του έθνους-κράτους το οποίο τους "φιλοξενεί" (εν αγνοία των ιθαγενών). Τους έχει μάλιστα καλλιεργηθεί συστηματικά βαθύ μίσος, ενώ παράλληλα οι ίδιοι παρουσιάζονται ως "ομοεθνείς-ιθαγενείς".

Αυτό θα δειχθεί στο παρόν βίντεο, προκειμένου να κατανοήσουμε αυτά που γίνονται και στα τρέχοντα γεγονότα της Ουκρανίας (2021-2022) με τους βαλτούς που π.χ. πυροβολούν Ουκρανούς, σαμποτάροντας την άμυνα της Ουκρανίας εκ των έσω. Ένας εκ των στόχων αυτών των ναζιστοειδών (όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά παντού), είναι η στοχοποίηση π.χ. όσων λένε ενοχλητικές αλήθειες.

Αυτό το πετυχαίνουν ως εξής: Βάζουν τους ναζιστές (και άλλους βαλτούς) να προβάλλουν συνθήματα όπως: "Η Ελλάδα για τους Έλληνες", "Έξω οι παράνομοι αλλοδαποί" και γενικότερα να διαδίδουν αυτονόητες (πραγματικές) αλήθειες με τις οποίες συμφωνεί ο κόσμος. Π.χ. λένε "Στις εκλογές έγινε νοθεία". Ταυτόχρονα όμως προβαίνουν επιτηδευμένα και σε παραβατικές ενέργειες ώστε να χαρακτηριστούν επιτηδευμένα "εγκληματική οργάνωση" που δήθεν διώκεται.

Αποτέλεσμα: όποιος πολίτης επαναλάβει αλήθειες όπως π.χ. "στις εκλογές έγινε νοθεία", τότε αμέσως το σύστημα τον δακτυλοδείχνει ως "ναζιστή" ή ως "ψεκασμένο", αφού αυτά που λέει, υποτίθεται ότι τα λένε μόνο οι ναζιστές ή οι ψεκασμένοι κτλ. Έτσι, δια του φόβου του στιγματισμού και της ενοχοποίησης, καταφέρνουν και κλείνουν στόματα σε "απαγορευμένα" αλλά ουσιαστικά για την χώρα και τους ανθρώπους ζητήματα, σε κάθε ουσιώδη πτυχή της καθημερινότητας. Κοντολογίς: όσα δεν θέλουν να λέει και να κάνει ο κόσμος, τα βάζουν στο στόμα και στις πράξεις των ναζιστών (και άλλων βαλτών), ώστε κανείς να μη τολμά να τα επαναλάβει.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: ΟΙ -ΛΙΓΕΣ- ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕ "ΜΩΣΑΪΚΟ ΕΦΕ", ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ BRIGHTEON ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΗ ΒΙΑ (στο Youtube πάντως δεν είχε επιβληθεί τέτοιος περιορισμός, για όσο ήταν αναρτημένο εκεί το βίντεο).

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