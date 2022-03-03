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«О, как Ты прекрасен!» Христианская песня — инструментальная версия. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г.
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109 views • March 03, 2022
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Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Это инструментальная версия христианской песни «О, как Ты прекрасен!»
Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова), 2022 г.
Аудиофайл скачать можно здесь (только гитара): https://cloud.mail.ru/public/QPQf/QQW2Ew2GP
Если понравится, можете делиться и петь. Никакой копирайт, конечно, не накладываю :), только прошу не пытаться на этих песнях или музыке делать деньги. Они должны звучать для прославления Иисуса Христа, от Которого всё, и для духовной поддержки Его тела на земле - то есть церкви. Поэтому и делюсь музыкой, которую Господь кладёт мне на сердце.
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Это инструментальная версия христианской песни «О, как Ты прекрасен!»
Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова), 2022 г.
Аудиофайл скачать можно здесь (только гитара): https://cloud.mail.ru/public/QPQf/QQW2Ew2GP
Если понравится, можете делиться и петь. Никакой копирайт, конечно, не накладываю :), только прошу не пытаться на этих песнях или музыке делать деньги. Они должны звучать для прославления Иисуса Христа, от Которого всё, и для духовной поддержки Его тела на земле - то есть церкви. Поэтому и делюсь музыкой, которую Господь кладёт мне на сердце.
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