Σχόλια του Δρ. Λάνκα για Πανδημία, εμβόλια, Tamiflu, νανοσωματίδια και αμίαντο (σάτυρα)

Αυτό το βίντεο είναι μία σάτυρα του γνωστού Γερμανού βιολόγου και ιολόγου Dr. rer. nat. Stefan Lanka, πιθανώς ως αποτέλεσμα της μάταιης προσπάθειάς του να αφυπνήσει τον κόσμο επί πολλά χρόνια για τα θέματα που σχολιάζει στο βίντεο.

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