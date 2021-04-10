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ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ...!. ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΊΤΕ ΤΩΡΑ...! 💥ΣΤΗΡΙΞΤΕ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ..
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432 views • April 10, 2021
«ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΟΜΑΛΙΑ…»
Έκτακτο: Τραγικά γεγονότα σε Τ.Α στην Πελοπόννησο με θεματοφύλακες του Α120Σ. Το να επισκέπτεσαι νοσοκομείο ή Αστυνομικό Τμήμα έχει φτάσει να θεωρείται παρακινδυνευμένη ενέργεια για τη σωματική σου ακεραιότητα!
" ΕΓΙΝΕ ΕΝΑ ΝΤΑΧΑΟΥ… ΟΛΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ ΕΠΆΝΩ ΜΑΣ… ΣΕ 3 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ..
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΥΛΟΣ… ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ….
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΗ… "
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Α120Σ
https://www.facebook.com/groups/689131881894376
Π.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027021049673
_ «ΣΕ ΚΑΛΩ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ…»
Έκτακτο: Τραγικά γεγονότα σε Τ.Α στην Πελοπόννησο με θεματοφύλακες του Α120Σ. Το να επισκέπτεσαι νοσοκομείο ή Αστυνομικό Τμήμα έχει φτάσει να θεωρείται παρακινδυνευμένη ενέργεια για τη σωματική σου ακεραιότητα!
" ΕΓΙΝΕ ΕΝΑ ΝΤΑΧΑΟΥ… ΟΛΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ ΕΠΆΝΩ ΜΑΣ… ΣΕ 3 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ..
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΥΛΟΣ… ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ….
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΗ… "
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Α120Σ
https://www.facebook.com/groups/689131881894376
Π.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027021049673
_ «ΣΕ ΚΑΛΩ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ…»
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