Kampen For Livet viser Naturdoktor Brian Andreasens mikroskopi af nano-teknologi i blodet hos Covid-19-vaccine-ofre, fortæller ofrenes historier og forklarer om Brians arbejde med at vejlede dem til at genvinde deres sundhed. Fordi Brian har været kastet i fængsel i 3 år og vi ikke ønsker misforståelser omkring Brian hæderlighed, henviser vi også til vores anden film Kampen For Retten på denne kanal.

Filmene er produceret via online-forbindelse og med affilmning af TV-skærm. Vi har gjort vores bedste for at få disse film ud så hurtigt, vi kunne.

Producer og Film-skaber Elizabeth Copeland, www.ravenseyemedia.com

Se også filmen LOVE IS på samme kanal, om hvad der skete i verden i 2020.

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Kampen For Livet

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