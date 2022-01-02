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Joh. W. Matutis - Die Angst lähmt - 2. Januar 2022
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10 views • January 07, 2022
Angst ist ein Diktator und Tyrann. In dir lebt ein höheres Wesen.
Stichworte: schwere Zeiten und neue Herausforderungen – wie du furchtlos leben kannst – nimm die Stunden, wie sie kommen – ein starkes Gottvertrauen entwickeln – was ist eigentlich Wachstum? – Spekulationen und falsche Propheten – Auswirkungen der Angst – dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes – behalte deinen Herzensfrieden – euer Herz erschrecke nicht
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Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-02-Die-Angst-laehmt.mp3
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