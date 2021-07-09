Az oltás utáni halálaestek száma 12.000 (!) %-kal: értsd: TIZENKÉTEZER SZÁZALÉKKAL emelkedett !!!

RENDŐRÁLLAMOK JÖNNEK LÉTRE A LAKOSSÁG STRESSZELÉSÉRE ÉS ELNYOMÁSÁRA VILÁGSZERTE A HAMIS VILÁGJÁRVÁNYRA HIVATKOZVA!

A kovidelleni "védőoltás" hamisan van oltásnak nevezve, szükségtelen és kockázatos. Egyre többen perelik a kormányokat, korházakat, különféle szervezeteket.

A helyzettel csak megfélemlítették a lakosságot és súlyos gazdasági károkat okoztak az országoknak, illetve a gyerekeket felesleges kockázatnak tették ki, akiknek 0%, azaz NULLA százalék a kockázat.