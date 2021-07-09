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Az oltás utáni halálaestek száma 12.000 (!) %-kal: értsd: TIZENKÉTEZER SZÁZALÉKKAL emelkedett !!!
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22 views • July 09, 2021
Az oltás utáni halálaestek száma 12.000 (!) %-kal: értsd: TIZENKÉTEZER SZÁZALÉKKAL emelkedett !!!
RENDŐRÁLLAMOK JÖNNEK LÉTRE A LAKOSSÁG STRESSZELÉSÉRE ÉS ELNYOMÁSÁRA VILÁGSZERTE A HAMIS VILÁGJÁRVÁNYRA HIVATKOZVA!
A kovidelleni "védőoltás" hamisan van oltásnak nevezve, szükségtelen és kockázatos. Egyre többen perelik a kormányokat, korházakat, különféle szervezeteket.
A helyzettel csak megfélemlítették a lakosságot és súlyos gazdasági károkat okoztak az országoknak, illetve a gyerekeket felesleges kockázatnak tették ki, akiknek 0%, azaz NULLA százalék a kockázat.
RENDŐRÁLLAMOK JÖNNEK LÉTRE A LAKOSSÁG STRESSZELÉSÉRE ÉS ELNYOMÁSÁRA VILÁGSZERTE A HAMIS VILÁGJÁRVÁNYRA HIVATKOZVA!
A kovidelleni "védőoltás" hamisan van oltásnak nevezve, szükségtelen és kockázatos. Egyre többen perelik a kormányokat, korházakat, különféle szervezeteket.
A helyzettel csak megfélemlítették a lakosságot és súlyos gazdasági károkat okoztak az országoknak, illetve a gyerekeket felesleges kockázatnak tették ki, akiknek 0%, azaz NULLA százalék a kockázat.
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