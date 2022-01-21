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21.01.2022. Хорошие новости или свет в конце первого тоннеля. (Выпуск № 234 часть I (2)).
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12282 views • January 21, 2022
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Содержание:
01:54 Видео из письма слушателя (о микроциркулярных датчиках)
09:59 Видео из письма слушателя (свч нагрев органов человека приводит к локальным болезням)
14:17 Странно, но есть хорошие новости! Свет в туннеле. Как унизили итальянских полицейских https://www.youtube.com/watch?v=KeG3QxHps6M
21:18 Статья. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОТМЕНИЛА НОШЕНИЕ МАСОК И COVID-ПАСПОРТА http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1960651-velika-britaniya-skasuvala-nosinnya-masok-ta-covid-pasporti?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews%2Fstory%2FVelikobritaniya_otmenila_noshenie_masok_i_Covid-pasporta--36acec92723b79cbc4c80148e00985d4
21:26 Статья. Все типа прекращается https://temydnya.mirtesen.ru/blog/43846460459/Pochemu-Putin-otozval-zakonoproekt-o-QR-kodah-Moya-versiya?utm_referrer=mirtesen.ru
22:22 Россию накроет «омикрон» к началу февраля https://www.youtube.com/watch?v=UxajAv9WicY
28:52 Статья. ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ... ЭТО - ВОЙНА! 29 декабря без объявления войны лжп.Кирилл (Гундяев) вторгся на чужую каноническую территорию https://3rm.info/main/87738-chernyj-den-29-dekabrja-bez-objavlenija-vojny-lzhpkirill-gundjaev-napal-na-edinstvo-vselenskoj-cerkvi.html
34:44 Италия.Сделавшие процедуру уже не смогут отказаться! Хотят изменить границы Шенгена? https://www.youtube.com/watch?v=rjDvexwJhcY
37:05 НЕ ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ https://www.youtube.com/watch?v=cDj2Dx7nz5I
42:22 Признаки конца света. Вы не знаете что нас ждет!!! Митрополит Лонгин Жар https://www.youtube.com/watch?v=HnG-F7ZqBSQ
50:21 Почему глoбaлиcты yдaляют с канала пророчества из книги Паисия Святогорца? Что он писал о "Печати"? https://www.youtube.com/watch?v=0RcCcjvMzVU
58:32 Господь ждет последних. Последние - это кто? Прот. Анатолий Гармаев https://www.youtube.com/watch?v=Bx33wfWlIww
Сегодня мы поговорим о влиянии волновых излучений на биополе человека; о сиюминутных уступках мирового правительства населению в части пандемических ограничений перед новой волной (например, отзыв законопроекта о QR - кодах); о росте заболеваемостью Омикроном и появлении в марте нового штамма Марбур; о расколе в ПЦР Росси благодаря деятельности патриарха Кирилла; о штрафах за отказ от третьей "процедуры"; о нарушении Рождественского Поста празднованием Нового Года; о том, почему удаляют со всех ресурсов предсказания Паисия Святогорца.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:54 Видео из письма слушателя (о микроциркулярных датчиках)
09:59 Видео из письма слушателя (свч нагрев органов человека приводит к локальным болезням)
14:17 Странно, но есть хорошие новости! Свет в туннеле. Как унизили итальянских полицейских https://www.youtube.com/watch?v=KeG3QxHps6M
21:18 Статья. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОТМЕНИЛА НОШЕНИЕ МАСОК И COVID-ПАСПОРТА http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1960651-velika-britaniya-skasuvala-nosinnya-masok-ta-covid-pasporti?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews%2Fstory%2FVelikobritaniya_otmenila_noshenie_masok_i_Covid-pasporta--36acec92723b79cbc4c80148e00985d4
21:26 Статья. Все типа прекращается https://temydnya.mirtesen.ru/blog/43846460459/Pochemu-Putin-otozval-zakonoproekt-o-QR-kodah-Moya-versiya?utm_referrer=mirtesen.ru
22:22 Россию накроет «омикрон» к началу февраля https://www.youtube.com/watch?v=UxajAv9WicY
28:52 Статья. ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ... ЭТО - ВОЙНА! 29 декабря без объявления войны лжп.Кирилл (Гундяев) вторгся на чужую каноническую территорию https://3rm.info/main/87738-chernyj-den-29-dekabrja-bez-objavlenija-vojny-lzhpkirill-gundjaev-napal-na-edinstvo-vselenskoj-cerkvi.html
34:44 Италия.Сделавшие процедуру уже не смогут отказаться! Хотят изменить границы Шенгена? https://www.youtube.com/watch?v=rjDvexwJhcY
37:05 НЕ ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ https://www.youtube.com/watch?v=cDj2Dx7nz5I
42:22 Признаки конца света. Вы не знаете что нас ждет!!! Митрополит Лонгин Жар https://www.youtube.com/watch?v=HnG-F7ZqBSQ
50:21 Почему глoбaлиcты yдaляют с канала пророчества из книги Паисия Святогорца? Что он писал о "Печати"? https://www.youtube.com/watch?v=0RcCcjvMzVU
58:32 Господь ждет последних. Последние - это кто? Прот. Анатолий Гармаев https://www.youtube.com/watch?v=Bx33wfWlIww
Сегодня мы поговорим о влиянии волновых излучений на биополе человека; о сиюминутных уступках мирового правительства населению в части пандемических ограничений перед новой волной (например, отзыв законопроекта о QR - кодах); о росте заболеваемостью Омикроном и появлении в марте нового штамма Марбур; о расколе в ПЦР Росси благодаря деятельности патриарха Кирилла; о штрафах за отказ от третьей "процедуры"; о нарушении Рождественского Поста празднованием Нового Года; о том, почему удаляют со всех ресурсов предсказания Паисия Святогорца.
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