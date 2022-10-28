Wojciech Olszański (Aleksander Jabłonowski) vs Monika Jaruzelska (Towarzyszka Panienka)

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Bardzo interesujący chociaż dziwny wywiad zaaranżowany przez Wojciecha Olszańskiego przeprowadzony przez Monikę Jaruzelską. Dziwny bo niedostępny na jej kanale. Ciekawe czy niedostępny bo politycznie niepoprawny ? Ciekawe czy niepoprawny był temat czy gość ? Zamysłem Wojtka była prezentacja środowiska kamrackiego i bieżącej sytuacji politycznej w jakiej znalazła się Polska szerszej grupie odbiorców. Zamiar ten spalił jednak na panewce bo Pani Monika nie zechciała partycypować w propagacji tego materiału. W efekcie obejrzało go głównie środowisko, które uzyskać miało szerszy rozgłos. Dziwne to wszystko. Nie uważacie ?
Źródło / Kanał YouTube - RBC https://www.youtube.com/channel/UC-RbaHlF8me4PzOmX6Wb6bg