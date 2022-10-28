Wojciech Olszański (Aleksander Jabłonowski) vs Monika Jaruzelska (Towarzyszka Panienka)

Bardzo interesujący chociaż dziwny wywiad zaaranżowany przez Wojciecha Olszańskiego przeprowadzony przez Monikę Jaruzelską. Dziwny bo niedostępny na jej kanale. Ciekawe czy niedostępny bo politycznie niepoprawny ? Ciekawe czy niepoprawny był temat czy gość ? Zamysłem Wojtka była prezentacja środowiska kamrackiego i bieżącej sytuacji politycznej w jakiej znalazła się Polska szerszej grupie odbiorców. Zamiar ten spalił jednak na panewce bo Pani Monika nie zechciała partycypować w propagacji tego materiału. W efekcie obejrzało go głównie środowisko, które uzyskać miało szerszy rozgłos. Dziwne to wszystko. Nie uważacie ?





Źródło / Kanał YouTube - RBC https://www.youtube.com/channel/UC-RbaHlF8me4PzOmX6Wb6bg