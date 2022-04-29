Writing invented in Greece at 5,260 BCE -- the Dispilio Tablet

An important finding was unearthed some decades ago, in Dispilio, near the city of Kastoria, in Macedonia, a region of Northern Greece, by the archaeological team of George Chourmouziadis, a Professor of Prehistoric Archaeology. The Dispilio Tablet is the oldest known engraved wooden tablet ever found. According to the professor, some symbols are similar to some letters of the Greek alphabet and some others to the Linear A script. Στο Δισπηλιό Καστοριάς ανακαλύφθηκε το 1993 μ.Χ. από την Αρχαιολογική ομάδα του Πανεπιστημιακού Καθηγητή Γεωργίου Χουρμουζιάδη Νεολιθικός οικισμός της λίμνης, που είχε γραφή κι αλφάβητο, και μία ξύλινη πινακίδα του 5260 π.Χ. με γράμματα. Η ξύλινη πινακίδα με την επιγραφή χρονολογήθηκε επακριβώς με τη μέθοδο του άνθρακα-14 στον «Δημόκριτο» στο 5260 π.Χ., δηλαδή στο τέλος της μέσης Νεολιθικής Περιόδου. Πρόκειται για την αρχαιότερη γραφή που έχει βρεθεί παγκοσμίως. Τα γράμματα μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα της παλαιοευρωπαϊκής γραφής και μάλιστα στην πρώιμη φάση της. Ανατρέπεται η ινδοευρωπαϊκή θεωρία πως οι Έλληνες-όπως μας διδάσκουν- έλαβαν το φως εξ' ανατολάς (από Βαβυλώνιους, Σουμέριους, Φοίνικες, κτλ) όταν δηλαδή, εκείνοι οι Ανατολικοί λαοί εκφράζονταν με ιδεογράμματα. Πολύ προγενέστερα οι Έλληνες έγραφαν με συλλαβές. "Στην Πινακίδα του Δισπηλιού, τα σήματα δεν έχουν ιδεογραφικό χαρακτήρα (με μορφές ανθρώπων, ζώων, του ήλιου κτλ) αλλά παρουσιάζουν προχωρημένο χαρακτήρα αφαίρεσης, άρα είναι προϊόν διανοητικής επεξεργασίας", είπε ο καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο ΑΠΘ Χουρμουζιάδης.

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