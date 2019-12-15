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19RCB Mer Simon Shacks Tychos modell
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5 views • December 15, 2019
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1) Martin och Patrik inleder med att reflektera lite kring övningen LIV som hölls i Göteborg den 12:e april, sedan gör vi även lite reklam för vårt kommande föredrag om rymdbluffen den 13:e maj. Resterande delen av avsnittet intervjuar vi Simon Shack om hans nyligen släppta bok i vilken han menar att vårt solsystem egentligen är ett binärstjärnessystem där Solens binära kompanjon är Mars vilka rör sig i en bana kring jorden.
2) Simon Shacks låt Round in circles
1) Martin och Patrik inleder med att reflektera lite kring övningen LIV som hölls i Göteborg den 12:e april, sedan gör vi även lite reklam för vårt kommande föredrag om rymdbluffen den 13:e maj. Resterande delen av avsnittet intervjuar vi Simon Shack om hans nyligen släppta bok i vilken han menar att vårt solsystem egentligen är ett binärstjärnessystem där Solens binära kompanjon är Mars vilka rör sig i en bana kring jorden.
2) Simon Shacks låt Round in circles
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