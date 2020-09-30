Fredéric Ghintran - "Il faut arrêter de faire peur à tout le monde ! On ne peut pas tout arrêter !"

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10 views • September 30, 2020



Sud Radio :



Fredéric Ghintran, Gérant de restaurant chez SARL LE FELIX et Vice-Président de l'UMIH au micro d'André Bercoff



La résistance à l'oppression est le dernier des quatre droits naturels et imprescriptibles garantis en France par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article 2, avec la liberté, la propriété et la sûreté.



Elle est présentée soit dans la tradition de la philosophie des Lumières et de la Révolution française comme une réaction de défense des administrés contre les excès commis par leurs représentants et en général une défense contre la tyrannie, soit selon l'action syndicale et de la lutte des classes comme une réaction de défense des individus contre des groupes qui les oppriment, légalement ou non (de la mafia, etc), soit encore comme la présomption de légitimité de toute action violente de défense d'un individu ou d'un groupe contre un asservissement et une violation des droits fondamentaux. 25 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=XVr_Lc2mFTo Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ Fredéric Ghintran, Gérant de restaurant chez SARL LE FELIX et Vice-Président de l'UMIH au micro d'André BercoffLa résistance à l'oppression est le dernier des quatre droits naturels et imprescriptibles garantis en France par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article 2, avec la liberté, la propriété et la sûreté.Elle est présentée soit dans la tradition de la philosophie des Lumières et de la Révolution française comme une réaction de défense des administrés contre les excès commis par leurs représentants et en général une défense contre la tyrannie, soit selon l'action syndicale et de la lutte des classes comme une réaction de défense des individus contre des groupes qui les oppriment, légalement ou non (de la mafia, etc), soit encore comme la présomption de légitimité de toute action violente de défense d'un individu ou d'un groupe contre un asservissement et une violation des droits fondamentaux. Keywords dictatureliberterevoltecovid19desobeissancefolie criminelle

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