Räddningstjänsten kallades på falskt larm för att störa mötesfrihet under Rättviks marknad

Aktivistansvarige Pär Sjögren om incidenten på Rättviks marknadDet uppstod tumult under lördagen på Rättviks marknad sedan räddningstjänsten kallats ut på ett falskt larm i syfte att störa politiska aktivister som opinionsbildade under marknaden. Två brandmän och en brandbil ryckte ut i folkmassan och användes för att hindra marknadsbesökare att ta del av budskapet ifrån de politiska aktivisterna. Brandbilen försökte sedan backa på aktivisterna som hade valt att flytta på sig. Händelsen är polisanmäld.Det var under eftermiddagen som tumultet uppstod. Den marknadsansvarige skall ha noterat att aktivister ifrån Nordiska motståndsrörelsen dykt upp på marknaden och spred informationsblad till förbipasserande.Då tillkallades räddningstjänsten på ett falskt larm. Men någon misstänkt brand fanns inte på marknaden. Istället eskorterades brandkåren in för att placeras framför aktivisterna så att förbipasserande inte kunde ta del av deras budskap.Aktivisterna valde då att flytta på sig och den banderoll man höll upp. Då försökte brandbilen backa på aktivisterna och tumult utbröt mellan aktivisterna samt polis och ordningsvakter på platsen. En av aktivisterna som omhändertogs fritogs i samband med tumultet enligt uppgift.Händelsen har polisanmälts som vårdslöshet i trafik. Det är oklart om brandmännen som agerat politiskt i tjänst också gjort sig skyldiga till tjänstefel.