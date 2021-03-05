El Culto del Covid. Conferencia de Tom Woods. TeleCreyentes de la Propaganda que ignoran los hechos y no usan el sentido común

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Demoledora conferencia de 20 minutos de Tim Wood en el Instituto Mises en la que expone hechos sobre los confinamientos y sobre las mascarillas.



El subtítulo trata de reflejar que muchas personas forman parte de ese irracional "Culto del Covid" sin darse cuenta al haber estado sometidos a propaganda constante.



Y se refleja en que difícilmente atienden a razones, rara vez cuestionan la información televisiva, les cuesta aceptar hechos evidentes o reflexionar por si mismos sobre ellos, e incluso se enfadan con aquellas personas o informació que suponga poner en tela de juicio ciertas creencias repetidas en televisión una y otra vez, con una cantidad de propaganda sin precedentes a la que llevan sometidos durante meses. Similar a lo producido en una secta o culto. Más info en https://elinvestigador.org/el-culto-covid-telecreyentes/ Demoledora conferencia de 20 minutos de Tim Wood en el Instituto Mises en la que expone hechos sobre los confinamientos y sobre las mascarillas.El subtítulo trata de reflejar que muchas personas forman parte de ese irracional "Culto del Covid" sin darse cuenta al haber estado sometidos a propaganda constante.Y se refleja en que difícilmente atienden a razones, rara vez cuestionan la información televisiva, les cuesta aceptar hechos evidentes o reflexionar por si mismos sobre ellos, e incluso se enfadan con aquellas personas o informació que suponga poner en tela de juicio ciertas creencias repetidas en televisión una y otra vez, con una cantidad de propaganda sin precedentes a la que llevan sometidos durante meses. Similar a lo producido en una secta o culto. Keywords tom woods

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