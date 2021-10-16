BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Zusatz zu den Naturgesetzen (Natural Law von Mark Passio) um Verständnis & Umsetzung zu verbessern
Alphavuk
Alphavuk
84 followers
Follow
1
Share
Report
196 views • October 16, 2021
Dieses Video ist eine komprimierte Zusammenfassung des "Natural Law" Vortrags von Mark Passio mit vielen Zusätzen aus meinen jahrelangen Erfahrungen. Es enthält Hilfen & Tipps die Naturgesetze besser zu verstehen und umzusetzen. Dazu gibt es viele Informationen zu den Themen Liebe, Partnerschaft, Partnersuche, Psychopathie, Psychologie, Meditation, Geld, Außerirdische, CE5, Ubuntu, Magie, Symbole, Siegel und dem Law of One.
Wer das Wissen für wertvoll erachtet, verbreitet es.

Ich emfehle eindringlich den Film "Above Majestic" als Ergänzung anzusehen. Besonders wenn man wissen will, wie tief der Kaninchenbau wirklich ist, sich für Geschichte und für Außerirdische interessiert. Empfehlenswert ist auch "Unacknowledged".

Dimitri Medwedew bestätigt die Präsenz von Außerirdischen:
https://www.youtube.com/watch?v=8jD7xcDT9RM&;t=0s

Dr. Steven Greers CE5 Homepage:
https://siriusdisclosure.com/ce-5-initiative/

Michael Tellingers Ubuntu Homepage:
https://michaeltellinger.com/ubuntu/

Maha Mrityunyaya Mantra:
https://www.youtube.com/watch?v=AmsPdQlEy2c

Law of One:
https://www.lawofone.info/

Meine Werke findet Ihr hier:

One Great Work Network:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk

 YT:
https://www.youtube.com/channel/UCnYAKmlbcxhpXCR5KIAyqKw

Bitchute: 
https://www.bitchute.com/channel/3d9uwsGWyR3d/

Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/alphavuk

Odyssee:
https://odysee.com/@Alphavuk:7

Telegram:
 t.me/Alphavuk_Mark_Passio 
t.me/Alphavuk_Zusatzmaterial 
t.me/Adrenochrom_Pedogate
 t.me/Newsvuk

Meine Website: 
www.alphavuk.net

Vielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: 
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk/donate/
Keywords
natural lawalphaalphavukvuk
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Victory by November? How a &#8220;defeated&#8221; Iran became Trump&#8217;s midterm bargaining chip

Victory by November? How a “defeated” Iran became Trump’s midterm bargaining chip

Lance D Johnson
Obama-Appointed Judge Slams the Brakes on Trump&#8217;s $100,000 H-1B Visa Fee

Obama-Appointed Judge Slams the Brakes on Trump’s $100,000 H-1B Visa Fee

Douglas Harrington
AP-NORC Poll: Most Americans Blame Trump for High Prices as Economic Approval Hits New Low

AP-NORC Poll: Most Americans Blame Trump for High Prices as Economic Approval Hits New Low

Sterling Ashworth
Netanyahu Sought UAE Denial of October 7 Warning, AP Reports

Netanyahu Sought UAE Denial of October 7 Warning, AP Reports

Garrison Vance
UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

Garrison Vance
French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy