© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Zusatz zu den Naturgesetzen (Natural Law von Mark Passio) um Verständnis & Umsetzung zu verbessern
Follow
1
Share
Report
196 views • October 16, 2021
Dieses Video ist eine komprimierte Zusammenfassung des "Natural Law" Vortrags von Mark Passio mit vielen Zusätzen aus meinen jahrelangen Erfahrungen. Es enthält Hilfen & Tipps die Naturgesetze besser zu verstehen und umzusetzen. Dazu gibt es viele Informationen zu den Themen Liebe, Partnerschaft, Partnersuche, Psychopathie, Psychologie, Meditation, Geld, Außerirdische, CE5, Ubuntu, Magie, Symbole, Siegel und dem Law of One.
Wer das Wissen für wertvoll erachtet, verbreitet es.
Ich emfehle eindringlich den Film "Above Majestic" als Ergänzung anzusehen. Besonders wenn man wissen will, wie tief der Kaninchenbau wirklich ist, sich für Geschichte und für Außerirdische interessiert. Empfehlenswert ist auch "Unacknowledged".
Dimitri Medwedew bestätigt die Präsenz von Außerirdischen:
https://www.youtube.com/watch?v=8jD7xcDT9RM&;t=0s
Dr. Steven Greers CE5 Homepage:
https://siriusdisclosure.com/ce-5-initiative/
Michael Tellingers Ubuntu Homepage:
https://michaeltellinger.com/ubuntu/
Maha Mrityunyaya Mantra:
https://www.youtube.com/watch?v=AmsPdQlEy2c
Law of One:
https://www.lawofone.info/
Meine Werke findet Ihr hier:
One Great Work Network:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk
YT:
https://www.youtube.com/channel/UCnYAKmlbcxhpXCR5KIAyqKw
Bitchute:
https://www.bitchute.com/channel/3d9uwsGWyR3d/
Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/alphavuk
Odyssee:
https://odysee.com/@Alphavuk:7
Telegram:
t.me/Alphavuk_Mark_Passio
t.me/Alphavuk_Zusatzmaterial
t.me/Adrenochrom_Pedogate
t.me/Newsvuk
Meine Website:
www.alphavuk.net
Vielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk/donate/
Wer das Wissen für wertvoll erachtet, verbreitet es.
Ich emfehle eindringlich den Film "Above Majestic" als Ergänzung anzusehen. Besonders wenn man wissen will, wie tief der Kaninchenbau wirklich ist, sich für Geschichte und für Außerirdische interessiert. Empfehlenswert ist auch "Unacknowledged".
Dimitri Medwedew bestätigt die Präsenz von Außerirdischen:
https://www.youtube.com/watch?v=8jD7xcDT9RM&;t=0s
Dr. Steven Greers CE5 Homepage:
https://siriusdisclosure.com/ce-5-initiative/
Michael Tellingers Ubuntu Homepage:
https://michaeltellinger.com/ubuntu/
Maha Mrityunyaya Mantra:
https://www.youtube.com/watch?v=AmsPdQlEy2c
Law of One:
https://www.lawofone.info/
Meine Werke findet Ihr hier:
One Great Work Network:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk
YT:
https://www.youtube.com/channel/UCnYAKmlbcxhpXCR5KIAyqKw
Bitchute:
https://www.bitchute.com/channel/3d9uwsGWyR3d/
Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/alphavuk
Odyssee:
https://odysee.com/@Alphavuk:7
Telegram:
t.me/Alphavuk_Mark_Passio
t.me/Alphavuk_Zusatzmaterial
t.me/Adrenochrom_Pedogate
t.me/Newsvuk
Meine Website:
www.alphavuk.net
Vielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk/donate/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.