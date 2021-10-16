Zusatz zu den Naturgesetzen (Natural Law von Mark Passio) um Verständnis & Umsetzung zu verbessern

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196 views • October 16, 2021



Wer das Wissen für wertvoll erachtet, verbreitet es.



Ich emfehle eindringlich den Film "Above Majestic" als Ergänzung anzusehen. Besonders wenn man wissen will, wie tief der Kaninchenbau wirklich ist, sich für Geschichte und für Außerirdische interessiert. Empfehlenswert ist auch "Unacknowledged".



Dimitri Medwedew bestätigt die Präsenz von Außerirdischen:

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