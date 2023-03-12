40) PODER: Partidocracia e individualismo

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Créditos ao canal ElOtroPlanoTV:5/03/2023 | ASÍ TE REENGANCHA EL PODER. AARÓN GARCÍA PEÑA: https://www.youtube.com/watch?v=ThhGuuc2O8c
26/02/2023 | AARÓN GARCÍA PEÑA. El Individualismo es muy peligroso: https://www.youtube.com/watch?v=qCVwxdaq-lM
Poesía Exterior - La disidencia o sentir de una forma diferente - 13/04/23Duração: 00:31:07: https://tunein.com/podcasts/p1878920/?topicId=275655676
No 145º despertar da Poesia Exterior ouvimos o médico e poeta clandestino José Luis Sevillano Rodríguez: tão educado quando escuta como generoso com as suas próprias cordas vocais, de hábitos tranquilos e grandeza romântica, teimoso nas suas convicções, visionário apesar de si próprio e sempre determinado a transmitir ao Homo Sapiens Sapiens a verdade do que sente. Devem os poetas assumir que a rejeição dos outros é uma parte inescapável do seu grau de envolvimento com a própria poesia, quais são as consequências de discordar ou não? Tudo permanece sob o controlo... do inimigo.
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