Σεξουαλική αποκτήνωση μικρών παιδιών με τις ευλογίες του κοινοβουλευτικού καθεστώτος

Ομιλία του Αρχηγού της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέα Πετροπούλου, για την προσχεδιασμένη και εγκληματική αποκτήνωση μικρών παιδιών που επιβάλλεται μέσω της "σεξουαλικής αγωγής" στα σχολεία. Το κοινοβουλευτικό καθεστώς εφαρμόζει κατά γράμμα τις ανήθικες, νοσηρές οδηγίες των παγκοσμοιοποιητών και του διεθνή ιουδαϊσμού ώστε να επέλθει η μετατροπή των μικρών παιδιών σε τέρατα της νέας εποχής. Πρόσχημα της πραγματοποίησης όλων αυτών, η "σεξουαλική υγεία".

Κατά την διάρκεια της παραπάνω παρουσίασης ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, απευθύνει κάλεσμα στους απανταχού Έλληνες Εθνικιστές για ένα δυνατό και οργανωμένο κίνημα μετά το πέρας των εκλογών.