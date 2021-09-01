Дорогой любви. Иероним Эгинский

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Жизнь и советы старца Иеронима Эгинского.

Иеронима Эгинского - молчальника Эгинского ( 1988 - 1966 ). Греция.

Враги старца Иеронима, озлобленные его святой жизнью и проповедями, всеми средствами старались выжить его из Гельвери. Они даже пвтались убить его, но благодатью Божией он остался жив. Старец имел дар ясновидения людей.

- " Если нет духовного человека, с которым можно было бы поговорить, то не скорби сильно. Сиди дома, и Господь, всех любящий, пошлет тебе Свое утешение и наставление. Бог знает о твоем одиночестве и не оставит тебя", - говорил Иероним Эгинский



Материалы: Книга " Дорогой Любви "