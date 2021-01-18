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Ανθισμένη αμυγδαλιά 1959(Ελληνικός κινηματογράφος)
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24 views • January 18, 2021
Και κάτι για να γελάσει το χειλάκι μας!!!!!!!!
Η Ανθισμένη αμυγδαλιά είναι μία ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Αναφέρεται στον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Ο τίτλος βασίζεται στο ποίημα-τραγούδι του Δροσίνη με τον ίδιο τίτλο: Ανθισμένη αμυγδαλιά.
Ηθοποιοί:
Κάκια Αναλυτή , Ανδρέας Μπάρκουλης , Νίκος Σταυρίδης , Νίκος Φέρμας , Φραγκίσκος Μανέλλης
Η Ανθισμένη αμυγδαλιά είναι μία ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Αναφέρεται στον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Ο τίτλος βασίζεται στο ποίημα-τραγούδι του Δροσίνη με τον ίδιο τίτλο: Ανθισμένη αμυγδαλιά.
Ηθοποιοί:
Κάκια Αναλυτή , Ανδρέας Μπάρκουλης , Νίκος Σταυρίδης , Νίκος Φέρμας , Φραγκίσκος Μανέλλης
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