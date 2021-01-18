Ανθισμένη αμυγδαλιά 1959(Ελληνικός κινηματογράφος)

Και κάτι για να γελάσει το χειλάκι μας!!!!!!!!



Η Ανθισμένη αμυγδαλιά είναι μία ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Αναφέρεται στον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Ο τίτλος βασίζεται στο ποίημα-τραγούδι του Δροσίνη με τον ίδιο τίτλο: Ανθισμένη αμυγδαλιά.

Ηθοποιοί:

Κάκια Αναλυτή , Ανδρέας Μπάρκουλης , Νίκος Σταυρίδης , Νίκος Φέρμας , Φραγκίσκος Μανέλλης