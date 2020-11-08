Ce ne sont pas les médias qui décident du résultats des élections

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21 views • November 08, 2020



Fils de Pangolin :



Pensez-vous vraiment que ce sont les médias qui vont décider du résultat des élections ? Alors que la fraude va bon train ?



Voici une liste (non complète !) des fraudes venant des démocrates pour cette élection de 2020

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Je dois faire cette vidéo, j'étais en train de me réveiller quand ils ont annoncé l'élection de Joe Biden, et je veux juste dire à tous ceux qui me suivent, c'est que... Ce n'est pas fini ! Ne laissez pas les médias... Parce qu'ils sont tous de meche. C'est un tas d’escrocs. Ne laissez pas les médias vous convaincre que, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent décider du résultat de l'élection. Les médias font des projections sur le résultat de l'élection, ils ne décident pas du résultat ! Et nous savons tous qu'il y a des procès en cours. Et qu'il y a eu une enorme fraude électorale . Et personne ne peut me soutenir autre chose, parce que j'ai eu à dénoncer des gens pour fraude électorale, ici, dans l'État de l'Arizona ! Et nous connaissons des gens qui fraudent les élections au Nevada. Il y a des machines qui modifient les votes, il y a des comportements suspects. Et dans la plupart des États « swing states » ! Tout le monde sait ça ! Et je veux juste que tout le monde reste calme, pour que tout se passe bien, parce que nous savons tous que Joe Biden n'a pas gagné l'élection. Donald Trump a fait mieux que sa campagne de 2016, où il a déferlé sur le pays. Donald Trump a surpassé, pas seulement Donald Trump, mais aussi le parti républicain, qui a remporté des sièges à la Chambre et au Sénat, des chiffres historiques. Et les démocrates ont fait moins bien dans beaucoup de ces États. Joe Biden a fait moins bien dans la plupart de ces États ! Et tout d'un coup, nous constatons une participation record, et une super performance, uniquement dans les États « swing states » ! Vous savez, on a pas besoin d'experts sur la question pour se rendre compte qu'il se passe quelque chose de suspect. Mais c'est pour cela que vous avez des tribunaux, c'est pour cela qu'il y a des arbitrages. Parce que je pense qu'ils doivent faire des recomptages, tout reprendre au début. Même si Trump devait gagner l'Arizona, ils... ils... ils devraient faire un recomptage. Il n'est pas question que les élections se se départagent à 20 votes ! Quelque chose ne se passe pas correctement, et je pense que tout le monde mérite que justice soit faite dans ce domaine. Et la justice signifie des élections équitables. Seuls les bulletins de vote légaux compteront ! Vous ne pouvez pas utiliser des votes après la date de l'élection, je parle de datation postale, de cachet de la poste et de toutes ces choses. Vous ne pouvez pas avoir un bulletin de vote par correspondance non vérifié, sans signature qui le vérifie. Vous ne pouvez pas... Ce genre de choses ne peut pas se produire dans notre république constitutionnelle ! Donc je veux juste que vous sachiez, les gars. Ne vous disputez pas avec les gens ! Ne paniquez pas ! Ne faites rien de ça ! Ce genre de choses. Restez forts ! Donald Trump va gagner cette élection ! Et Fox News diffuse des « Fake News » ! Et je n'irai plus jamais sur Fox News, jamais ! J'adore Laura Ingram, j'adore Tucker Carlson, j'adore les Five,... J'adore ces gens, Ils sont cool, mais je ne soutiens plus Fox News ! Je n'irai plus jamais sur Fox News, plus jamais ! Quand ils m'enverront un SMS, Fox &Friend, Fox 1, je leur dirai que je ne soutiens pas Fox News, et que je n'y retournerai plus ! J'en ai fini de jouer avec ces gens ! Donc si vous voulez faire les beaux, que vous voulez jouer aux jeux des libéraux, et que vous voulez jouer sur tous les tableaux, nous on en a assez !

Pareil pour vous, les républicains, ceux qui jouez sur tous les tableaux et qui ne voulez pas soutenir le président ? Je ne vous soutiens plus !

#FilsDePangolin 7 novembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=gXl5-UxHOrU& ;feature=youtu.beFils de Pangolin : https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA Pensez-vous vraiment que ce sont les médias qui vont décider du résultat des élections ? Alors que la fraude va bon train ?Voici une liste (non complète !) des fraudes venant des démocrates pour cette élection de 2020➡️ https://cutt.ly/ListeFraudesElectionsUSA Soutenez financièrement mon travail➡️ https://www.filsdepangolin.com Abonnez-vous à ma chaîne Odysee➡️ https://odysee.com/@filsdepangolin Suivez-moi sur les réseaux sociaux➡️ Telegram : https://t.me/AgenceFrancePangolin➡️ Parler : https://parler.com/profile/filsdepangolin ➡️ Twitter : https://twitter.com/FilsDe_Pangolin ----Transcript & traduction : Aéros----Si vous parlez une langue étrangère alors vous pouvez aidez les francophones du monde entier à s'informer, rejoignez-nous sur la plateforme de traduction collaborative trad.pub 👇➡️ https://www.trad.pub ----Source ➡️ https://youtu.be/VYxJDTFl2HI ----Si vous reuploadez cette vidéo sur votre chaine ou ailleurs, merci de mettre un lien vers cette vidéo, c 'est toujours appréciable 💚----Je dois faire cette vidéo, j'étais en train de me réveiller quand ils ont annoncé l'élection de Joe Biden, et je veux juste dire à tous ceux qui me suivent, c'est que... Ce n'est pas fini ! Ne laissez pas les médias... Parce qu'ils sont tous de meche. C'est un tas d’escrocs. Ne laissez pas les médias vous convaincre que, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent décider du résultat de l'élection. Les médias font des projections sur le résultat de l'élection, ils ne décident pas du résultat ! Et nous savons tous qu'il y a des procès en cours. Et qu'il y a eu une enorme fraude électorale . Et personne ne peut me soutenir autre chose, parce que j'ai eu à dénoncer des gens pour fraude électorale, ici, dans l'État de l'Arizona ! Et nous connaissons des gens qui fraudent les élections au Nevada. Il y a des machines qui modifient les votes, il y a des comportements suspects. Et dans la plupart des États « swing states » ! Tout le monde sait ça ! Et je veux juste que tout le monde reste calme, pour que tout se passe bien, parce que nous savons tous que Joe Biden n'a pas gagné l'élection. Donald Trump a fait mieux que sa campagne de 2016, où il a déferlé sur le pays. Donald Trump a surpassé, pas seulement Donald Trump, mais aussi le parti républicain, qui a remporté des sièges à la Chambre et au Sénat, des chiffres historiques. Et les démocrates ont fait moins bien dans beaucoup de ces États. Joe Biden a fait moins bien dans la plupart de ces États ! Et tout d'un coup, nous constatons une participation record, et une super performance, uniquement dans les États « swing states » ! Vous savez, on a pas besoin d'experts sur la question pour se rendre compte qu'il se passe quelque chose de suspect. Mais c'est pour cela que vous avez des tribunaux, c'est pour cela qu'il y a des arbitrages. Parce que je pense qu'ils doivent faire des recomptages, tout reprendre au début. Même si Trump devait gagner l'Arizona, ils... ils... ils devraient faire un recomptage. Il n'est pas question que les élections se se départagent à 20 votes ! Quelque chose ne se passe pas correctement, et je pense que tout le monde mérite que justice soit faite dans ce domaine. Et la justice signifie des élections équitables. Seuls les bulletins de vote légaux compteront ! Vous ne pouvez pas utiliser des votes après la date de l'élection, je parle de datation postale, de cachet de la poste et de toutes ces choses. Vous ne pouvez pas avoir un bulletin de vote par correspondance non vérifié, sans signature qui le vérifie. Vous ne pouvez pas... Ce genre de choses ne peut pas se produire dans notre république constitutionnelle ! Donc je veux juste que vous sachiez, les gars. Ne vous disputez pas avec les gens ! Ne paniquez pas ! Ne faites rien de ça ! Ce genre de choses. Restez forts ! Donald Trump va gagner cette élection ! Et Fox News diffuse des « Fake News » ! Et je n'irai plus jamais sur Fox News, jamais ! J'adore Laura Ingram, j'adore Tucker Carlson, j'adore les Five,... J'adore ces gens, Ils sont cool, mais je ne soutiens plus Fox News ! Je n'irai plus jamais sur Fox News, plus jamais ! Quand ils m'enverront un SMS, Fox &Friend, Fox 1, je leur dirai que je ne soutiens pas Fox News, et que je n'y retournerai plus ! J'en ai fini de jouer avec ces gens ! Donc si vous voulez faire les beaux, que vous voulez jouer aux jeux des libéraux, et que vous voulez jouer sur tous les tableaux, nous on en a assez !Pareil pour vous, les républicains, ceux qui jouez sur tous les tableaux et qui ne voulez pas soutenir le président ? Je ne vous soutiens plus !#FilsDePangolin Keywords usaelectionsfraudefakenewsmediasfilsdepangolin

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