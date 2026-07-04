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WE DESCENDED
HERMES THOTH 2
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WE DESCENDED

HERMES AND ARCHANGEL RAPHAEL

ENCANTO-TRACK 7


FROM THE HEAVENS WE DESCENDED

TO LET THE LIGHT OF LOVE SHINE THROUGH

FROM THE HEAVENS WE DESCENDED TO FIND A LOVE

       WE KNOW IS TRUE

FROM THE HEAVENS WE DESCENDED

TO FUSE IN LOVE, YES, AND FLY AWAY

FROM THE HEAVENS WE DESCENDED

IN LOVE WITH EVERY SINGLE LITTLE THING


FROM THE HEAVENS WE DESCENDED

IN THE MIDST OF ALL THE FEAR

FROM THE HEAVENS WE DESCENDED

TO HARMONIZE THE EARTH GONE AWRY

FROM THE HEAVENS WE DESCENDED

IN THE MIDST OF ALL THE TEARS

FROM THE HEAVENS WE DESCENDED

TO HARMONIZE THE EARTH WITH LOVE


CHORUS

FROM THE HEAVENS WE DESCENDED

HAPPY LOVE CAN LEND A HEARTFUL

FROM THE HEAVENS WE DESCENDED

WITH OUR LOVE

FROM THE HEAVENS WE DESCENDED

SHARING LOVE THAT'S WHAT WE'RE MADE TO

HAPPY LOVE CAN LEND A HEARTFUL

TO HARMONIZE THE EARTH WITH LOVE


SHINING LOVE


YOU HAVE A CHANCE TO LET YOUR LOVING HEART

SHINE BRIGHTLY TRUE IN LOVE

THERE IS NO BETTER WAY TO SERVE IN PURPOSE TO

HARMONIZING THE EARTH WITH LOVE


GUITAR


CHORUS


WITHOUT A DOUBT....WE'RE MADE TO LOVE

ANGELS SHINING DOWN....DESCENDED LOVE

WITHOUT A DOUBT.... WE'RE MADE TO LOVE

ANGELS SHINING DOWN

ANGELS COMING DOWN

ANGELS FLYING ROUND IN LOVE


SHINING LOVE

SHINING LOVE


MY HEART DOES SKIP A BEAT WHEN THE THOUGHT OF LOVE

          WHISPERS IN MY EAR

SWEETLY LOVE DOES WHISPER TO SAY THE WORDS I LONG TO HEAR

SAY THE WORDS MY HEART WANTS TO HEAR

AND SEND MY LOVE TO FLY

THERE'S ONLY ONE WAY TO FLY

WHISPER SWEET LOVE IN MY EAR


PAN I AM HERMES SINGS TO YOU

Keywords
prophecyhermesend of daysspiritual musicarchangel raphaelangel musicfrom the angels
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