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WE DESCENDED
HERMES AND ARCHANGEL RAPHAEL
ENCANTO-TRACK 7
FROM THE HEAVENS WE DESCENDED
TO LET THE LIGHT OF LOVE SHINE THROUGH
FROM THE HEAVENS WE DESCENDED TO FIND A LOVE
WE KNOW IS TRUE
FROM THE HEAVENS WE DESCENDED
TO FUSE IN LOVE, YES, AND FLY AWAY
FROM THE HEAVENS WE DESCENDED
IN LOVE WITH EVERY SINGLE LITTLE THING
FROM THE HEAVENS WE DESCENDED
IN THE MIDST OF ALL THE FEAR
FROM THE HEAVENS WE DESCENDED
TO HARMONIZE THE EARTH GONE AWRY
FROM THE HEAVENS WE DESCENDED
IN THE MIDST OF ALL THE TEARS
FROM THE HEAVENS WE DESCENDED
TO HARMONIZE THE EARTH WITH LOVE
CHORUS
FROM THE HEAVENS WE DESCENDED
HAPPY LOVE CAN LEND A HEARTFUL
FROM THE HEAVENS WE DESCENDED
WITH OUR LOVE
FROM THE HEAVENS WE DESCENDED
SHARING LOVE THAT'S WHAT WE'RE MADE TO
HAPPY LOVE CAN LEND A HEARTFUL
TO HARMONIZE THE EARTH WITH LOVE
SHINING LOVE
YOU HAVE A CHANCE TO LET YOUR LOVING HEART
SHINE BRIGHTLY TRUE IN LOVE
THERE IS NO BETTER WAY TO SERVE IN PURPOSE TO
HARMONIZING THE EARTH WITH LOVE
GUITAR
CHORUS
WITHOUT A DOUBT....WE'RE MADE TO LOVE
ANGELS SHINING DOWN....DESCENDED LOVE
WITHOUT A DOUBT.... WE'RE MADE TO LOVE
ANGELS SHINING DOWN
ANGELS COMING DOWN
ANGELS FLYING ROUND IN LOVE
SHINING LOVE
SHINING LOVE
MY HEART DOES SKIP A BEAT WHEN THE THOUGHT OF LOVE
WHISPERS IN MY EAR
SWEETLY LOVE DOES WHISPER TO SAY THE WORDS I LONG TO HEAR
SAY THE WORDS MY HEART WANTS TO HEAR
AND SEND MY LOVE TO FLY
THERE'S ONLY ONE WAY TO FLY
WHISPER SWEET LOVE IN MY EAR
PAN I AM HERMES SINGS TO YOU