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Виктория ПреобРАженская. Песня «Блага Дарение». Слова, Музыка, Изполнение Автора. Декабрь 2020
VictoriaRA
VictoriaRA
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51 views • December 25, 2020

Виктория ПреобРАженская. Песня «Блага Дарение». Слова, Музыка, Изполнение Автора. Декабрь 2020. https://youtu.be/dP7WndkwVIg Из 35-го Авторского Альбома «БЛАГА ДАРЕНИЕ», 2020 - https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/35-j-muzykalnyj-albom-blaga-darenie

25-го декабря 2020 года, в День Вселенского Венчания, Виктория ПреобРАженская Дарит это Видео Своей Новой Песни «Блага Дарение» из одноимённого Авторского Музыкального Альбома. «Новый Альбом Песен, Изполненных Автором на Свои Стихи и Музыку, — открывает слушателю Сокровенные Мгновения из Жизни Матери Мира и Её Непостигаемый Духовный Мир» (Виктория ПреобРАженская).

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/12/25/viktoriya-preobrazhenskaya.-pesnya-blaga-darenie-slova-muzyka-izpolnenie-avtora-dekabr-2020-video/ ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

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