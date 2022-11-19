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CATHERINE AUSTIN FITTS EXPLAINES THE COVID FRAUD AND THE UN AGENDA 2030 RFID DNA LINKED JAB 5G EXTERMINATION PLAN - A PLANNED DE-POP LIST FOR EVERY NATION - AN EVIL PLAN! - WHAT YOU ARE LIVING NOW!
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COMMON SENSE - OFFICIAL
Published 10 days ago |

CATHERINE AUSTIN FITTS EXPLAINES THE UN AGENDA 2030 PLAN - A PLANNED DE-POP LIST FOR EVERY NATION - AN EVIL PLAN! - WHAT YOU ARE LIVING NOW!

5G IS A REAL WEAPON AND SHOULD BE RIPPED DOWN WHERE EVER THEY ARE!

THEY ARE THE BIGGEST THREAT TO MANKIND WE HAVE EVER KNOWN!

DEPLETING THE BLOOD OF OXYGEN AND KILL YOUR CELLS AND IMMUNE SYSTEM!

KNOW WHAT THEY MEAN! THEY CALL THEM CELL TOWERS BECAUSE THEY DESTROY "YOUR"  CELLS ALL DELIVERED TO YOU VIA THE RF-ID JAB

SARS COV 1&2 = SPECIFIC ABSORPTION RADIATION SICKNESS

MERS = MILITARY ELECTRO RADIOACTIVE SICKNESS

SMART = SECRET MILITARY ARMAMENTS RESIDENTIAL TECHNOLOGY

COVID19 = CERTIFICATE OF VACCINATION AI

ABOLA = ACTUATED BIOFIELD ON LYMPHATIC ARTERIES

GET TESTED TODAY! D-DIMER TESTS AND BLOOD OXYGEN LEVELS YOU WILL BE VERY SURPRISED! 

THE BLACK ETHNIC AND POOR PEOPLES FIRST THEN THE MIDDLE CLASSES TO STEAL THERE PROPERTY AND WEALTH UNDER THE GUISE OF CLIMATE CHANGE,

THE WEF / UN GLOBALIST PLAN TO KILL BILLIONS IS WHAT YOU ARE SEEING ALL BACKED UP BY A COMPLICIT MEDIA SELL OUT TO GLOBALISM AND THAT,S WHO PUTS FOOD ON THERE TABLE SO THEY WILL DO THE EVIL JUST FOR THE MONEY

THEY WORSHIP MAMMON OR MONEY NOT THE MOST HIGH GOD

THIS WILL BE THERE DOWNFALL!

DONT MISS THIS! LATEST DR ARDIS - THIS IS THE STRAW THAT WILL BREAK THE CAMELS BACK -  https://www.brighteon.com/390d22fa-0c53-4afb-9099-dbb3667c25eb

COPY AND PASTE IF NEED BE JUST WATCH THE FINDINGS! WOW!!!!!

DEPOPULATION GENOCIDAL AGENDA SYSTEMATICALLY POISONED WITH KONO TOXINS - https://www.brighteon.com/c1c21d82-47e1-483d-9fc0-a849fabdbfc7

WE WILL TAKE OUT JUSTICE! GENOCIDERS SHOULD BE PUBLICLY CALLED OUT AND IDENTIFIED! 

 






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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law

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