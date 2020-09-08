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Доктор Томас Коуэн об эпидемиях и электромагнитном излучении
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2158 views • September 08, 2020
MedAlternativa.info представляет русский перевод выступления Томас Коуэна. Томас Коуэн, доктор медицинских наук, имеет практику семейной медицины в Сан-Франциско, где он специализируется на питании, гомеопатии и фитотерапии. Он занимал должность вице-президента Ассоциации врачей по антропософской медицине и написал несколько книг по этим предметам. Томас предлагает свою точку зрения о том, что заболевания вызываются электромагнитным излучением.
Перевод ролика осуществлен при поддержке подписчиков МедАльтернатива.инфо
Русский перевод: Алена Басарева специально для МедАльтернатива.инфо
Озвучка и монтаж: Сергей Горин специально для МедАльтернатива.инфо
Перевод ролика осуществлен при поддержке подписчиков МедАльтернатива.инфо
Русский перевод: Алена Басарева специально для МедАльтернатива.инфо
Озвучка и монтаж: Сергей Горин специально для МедАльтернатива.инфо
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