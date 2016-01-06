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Рождественское поздравление Игоря Стрелкова (6.01.16)
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65 views • April 29, 2022
Здравствуйте, друзья!
Всех патриотов России, всех ополченцев Донбасса, всех жителей Новороссии - пользуюсь случаем поздравить* с наступающим Рождеством и с Новым 2016-м годом! Надеюсь, что 2016-ый год будет для нас светлее и радостней, чем прошедший 15-й! И станет годом перелома в нашу пользу - в пользу нашего народа, нашей страны. И мы наконец достигнем того, ради чего сражались и сражаемся, ради чего погибли наши друзья. Ради чего до сих пор сейчас на фронте находятся ополченцы и добровольцы. Им от меня - особый поклон.
Держитесь, верьте в нашу борьбу, мы - мысленно с вами. Если будет тяжело - будем с вами не только мысленно. А со своей стороны мы постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы вам помочь. Отстоять Новороссию, отстоять Россию.
Всех патриотов России, всех ополченцев Донбасса, всех жителей Новороссии - пользуюсь случаем поздравить* с наступающим Рождеством и с Новым 2016-м годом! Надеюсь, что 2016-ый год будет для нас светлее и радостней, чем прошедший 15-й! И станет годом перелома в нашу пользу - в пользу нашего народа, нашей страны. И мы наконец достигнем того, ради чего сражались и сражаемся, ради чего погибли наши друзья. Ради чего до сих пор сейчас на фронте находятся ополченцы и добровольцы. Им от меня - особый поклон.
Держитесь, верьте в нашу борьбу, мы - мысленно с вами. Если будет тяжело - будем с вами не только мысленно. А со своей стороны мы постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы вам помочь. Отстоять Новороссию, отстоять Россию.
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