Рождественское поздравление Игоря Стрелкова (6.01.16)

Здравствуйте, друзья!



Всех патриотов России, всех ополченцев Донбасса, всех жителей Новороссии - пользуюсь случаем поздравить* с наступающим Рождеством и с Новым 2016-м годом! Надеюсь, что 2016-ый год будет для нас светлее и радостней, чем прошедший 15-й! И станет годом перелома в нашу пользу - в пользу нашего народа, нашей страны. И мы наконец достигнем того, ради чего сражались и сражаемся, ради чего погибли наши друзья. Ради чего до сих пор сейчас на фронте находятся ополченцы и добровольцы. Им от меня - особый поклон.



Держитесь, верьте в нашу борьбу, мы - мысленно с вами. Если будет тяжело - будем с вами не только мысленно. А со своей стороны мы постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы вам помочь. Отстоять Новороссию, отстоять Россию.