BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

DR PETER MCCULLOUGH - ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΒΙΝΤ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ DNA
NIOLAND
NIOLAND
61 followers
Follow
0
Share
Report
328 views • August 14, 2022

Το mRNA Pfizer/BioNTech ενσωματώνεται στο ανθρώπινο DNA σε μόλις έξι ώρες, σύμφωνα με Σουηδική μελέτη.


Η Πρώτη Μελέτη Αντίστροφης Μεταγραφής της ένεσης των πρωτεϊνών ακίδας

Λόγω των ευρημάτων των μελετών σε ζώα και της μελέτης MIT, μια ομάδα επιστημόνων Σουηδών από το Πανεπιστήμιο Lund διεξήγαγε μια μελέτη για να διερευνήσει την επίδραση του εμβολίου της Pfizer/BioNTech (BNT162b2) στα ανθρώπινα ηπατικά κύτταρα και εάν το κωδικοποιημένο RNA πρωτεΐνης της Pfizer μπορεί να μεταγραφεί αντίστροφα σε DNA. Η μελέτη, «Ενδοκυτταρική αντίστροφη μεταγραφή του εμβολίου mRNA Pfizer BioNTech COVID-19 BNT162b2 In vitro σε κυτταρική σειρά ανθρώπινου ήπατος » ["Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line"], δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2022.


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3JSnDWK


-------------


Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:


1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND


2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/


3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND


4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Keywords
vaccinereversetranscriptionmodifiesyourdna
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Study: Food Choices Affect Liver and Blood Sugar Health More Than Weight Loss Alone

Study: Food Choices Affect Liver and Blood Sugar Health More Than Weight Loss Alone

Coco Somers
A medical paradigm shattered: UCLA study discovers bacterial colonies at the heart of common kidney stones

A medical paradigm shattered: UCLA study discovers bacterial colonies at the heart of common kidney stones

Ava Grace
Older Adults Outnumber Young Children Globally for First Time

Older Adults Outnumber Young Children Globally for First Time

Morgan S. Verity
LGBTQ dating app Grindr to pay $35 million over shared HIV data

LGBTQ dating app Grindr to pay $35 million over shared HIV data

Cassie B.
Blueberry compound shows promise in helping muscle cells burn excess fat, Japanese researchers find

Blueberry compound shows promise in helping muscle cells burn excess fat, Japanese researchers find

Willow Tohi
Vitamin D Tied to Gum Health, Article Reports

Vitamin D Tied to Gum Health, Article Reports

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy