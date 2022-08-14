DR PETER MCCULLOUGH - ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΒΙΝΤ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ DNA

Το mRNA Pfizer/BioNTech ενσωματώνεται στο ανθρώπινο DNA σε μόλις έξι ώρες, σύμφωνα με Σουηδική μελέτη.





Η Πρώτη Μελέτη Αντίστροφης Μεταγραφής της ένεσης των πρωτεϊνών ακίδας

Λόγω των ευρημάτων των μελετών σε ζώα και της μελέτης MIT, μια ομάδα επιστημόνων Σουηδών από το Πανεπιστήμιο Lund διεξήγαγε μια μελέτη για να διερευνήσει την επίδραση του εμβολίου της Pfizer/BioNTech (BNT162b2) στα ανθρώπινα ηπατικά κύτταρα και εάν το κωδικοποιημένο RNA πρωτεΐνης της Pfizer μπορεί να μεταγραφεί αντίστροφα σε DNA. Η μελέτη, «Ενδοκυτταρική αντίστροφη μεταγραφή του εμβολίου mRNA Pfizer BioNTech COVID-19 BNT162b2 In vitro σε κυτταρική σειρά ανθρώπινου ήπατος » ["Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line"], δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2022.





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