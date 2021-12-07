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LIVESTREAM #3 - Die Lösung (fast) aller deiner Probleme...
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19 views • December 07, 2021
https://feeldifferent.de/
Wenn Du das Gefühl hast, Du steckst gerade fest, kommst in bestimmten Bereichen Deines Lebens einfach nicht weiter und siehst keinen Ausweg, dann ist dieser Livestream für Dich.
Dein Selbstwertgefühl ist der Kleber, der Dein Leben zusammenhält, es ist wie Schmieröl, das dafür sorgt, dass Dein Leben rund läuft.
In jedem Bereich Deines Lebens.
Auf jeder Ebene.
Es hat seine Finger überall im Spiel. Das heißt, wenn Du an dieser einen Sache arbeitest, wird sich unglaublich viel auf zahlreichen Ebenen Deines Lebens verändern – in kürzester Zeit.
Auf der anderen Seite heißt das für Dich:
Solange Du Dein niedriges Selbstwertgefühl ignorierst, kannst Du versuchen Löcher zu stopfen und Probleme zu lösen, sie werden immer wieder zurückkommen.
Es wird sich nicht wirklich etwas ändern.
Geschenk für dich:
Die Kugelübung: https://www.magickmale.de/online-prog...
Persönliches Gespräch: https://go.oncehub.com/magickmalecons...
Social Media:
Webseite: https://www.magickmale.de/
Instagram: https://www.instagram.com/orlandoowen...
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@orlandoowenmm...
Programme:
Feel Different: https://feeldifferent.de/
Magick Male Foundations: https://www.magickmale.de/online-prog...
Youtube:
https://www.youtube.com/c/orlandoowen
Rumble:
https://rumble.com/c/c-1249903
Bitchute:
https://www.bitchute.com/channel/pobX...
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Auf jeder Ebene.
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