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Reconquérir notre liberté d'être (valeur #2) - CDL65 - Jean-Jacques Crevecoeur
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7 views • November 23, 2020
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• INSCRIVEZ-VOUS sur ma chaîne YouTube de secours en cliquant sur https://youtube.com/user/jjcrevecoeur
Certaines valeurs peuvent nous aider à sortir de n'importe quelle crise de la façon la plus digne et la plus respectueuse de notre réalité d'être humain. Explorons aujourd'hui la deuxième.
Dans cette nouvelle conversation du lundi, je vous présente la deuxième des cinq valeurs qui me paraît importante à incarner si nous voulons traverser toute situation de crise (individuelle, relationnelle ou collective) avec la plus grande sérénité possible. Une fois cette vidéo écoutée, je vous invite à écrire comment vous mettez en œuvre cette valeur dans votre quotidien…
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— pour vous inscrire sur ma nouvelle chaîne publique sur FullLifeChannel.com : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Publication de cette vidéo : lundi 23 novembre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 22 novembre 2020
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Dans cette nouvelle conversation du lundi, je vous présente la deuxième des cinq valeurs qui me paraît importante à incarner si nous voulons traverser toute situation de crise (individuelle, relationnelle ou collective) avec la plus grande sérénité possible. Une fois cette vidéo écoutée, je vous invite à écrire comment vous mettez en œuvre cette valeur dans votre quotidien…
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