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Интервью Бориса Гринблата для проекта "Школа здоровой жизни"
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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18 views • November 25, 2020
Интервью Бориса Гринблата для проекта "Школа здоровой жизни"

Дата записи: сентябрь 2018 года.

Представляем вам аудиозапись 32-го выпуска «Школы Здоровой Жизни». В гостях у "Школы" Борис Гринблат - натуропат онколог, автор книги “Диагноз - рак: лечиться или жить. Альтернативный взгляд на онкологию”, основатель проекта МедАльтернатива.инфо.

Мы всё чаще и чаще слышим об онкологии и ее лечения. Но как правило - это способы и препараты традиционной медицины (взять к примеру новость о вручении Нобелевской премии в 2018 г. за прорыв в лечении рака).

В этом выпуске мы попытались взглянуть на онкологию под альтернативным углом. Каковы успехи традиционной медицины? Какова общая картина статистики излечения? Насколько эффективны те или иные подходы? Каким способам верить, а каким - нет, и почему?

Кроме этого, конечно же, мы постарались узнать у нашего гостя о создании и деятельности проекта MedAlternativa.info, интересных историях и людях.

Примечание от МедАльтернатива.инфо: Борис оговорился, когда речь шла о телепередаче Первого канала с его участием - в передачу попало не 40 минут из 50-ти минутного записанного интервью, а менее 40 секунд, в которых речь шла о применении клизмы. В результате общий посыл всего выступления Бориса получился такой - рак нужно лечить клизмой. Подробности этой невероятной истории смотрите по ссылке: https://medalternativa.info/our/speak/tv-manipulation/

Ссылка на источник (Школа Здоровой Жизни): https://vk.com/myself360?w=wall-136156061_1274

Сайт о природной концепции здоровья: МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/

Бесплатно скачать/читать/слушать книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/online-0/

Правда о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат: https://youtu.be/M3i-IpxZIjs

Фильм “Правда о вакцинах”: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/

Фильм "Правда о раке. Поиск методов лечения": https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/

Все выступления Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/our/speak/

Упоминаемые Борисом англоязычные сайты со множеством научных исследований:

http://www.greenmedinfo.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Keywords
cancerboris grinblatmedalternativa
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