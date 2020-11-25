© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Интервью Бориса Гринблата для проекта "Школа здоровой жизни"
Follow
0
Download MP3
Share
Report
18 views • November 25, 2020
Интервью Бориса Гринблата для проекта "Школа здоровой жизни"
Дата записи: сентябрь 2018 года.
Представляем вам аудиозапись 32-го выпуска «Школы Здоровой Жизни». В гостях у "Школы" Борис Гринблат - натуропат онколог, автор книги “Диагноз - рак: лечиться или жить. Альтернативный взгляд на онкологию”, основатель проекта МедАльтернатива.инфо.
Мы всё чаще и чаще слышим об онкологии и ее лечения. Но как правило - это способы и препараты традиционной медицины (взять к примеру новость о вручении Нобелевской премии в 2018 г. за прорыв в лечении рака).
В этом выпуске мы попытались взглянуть на онкологию под альтернативным углом. Каковы успехи традиционной медицины? Какова общая картина статистики излечения? Насколько эффективны те или иные подходы? Каким способам верить, а каким - нет, и почему?
Кроме этого, конечно же, мы постарались узнать у нашего гостя о создании и деятельности проекта MedAlternativa.info, интересных историях и людях.
Примечание от МедАльтернатива.инфо: Борис оговорился, когда речь шла о телепередаче Первого канала с его участием - в передачу попало не 40 минут из 50-ти минутного записанного интервью, а менее 40 секунд, в которых речь шла о применении клизмы. В результате общий посыл всего выступления Бориса получился такой - рак нужно лечить клизмой. Подробности этой невероятной истории смотрите по ссылке: https://medalternativa.info/our/speak/tv-manipulation/
Ссылка на источник (Школа Здоровой Жизни): https://vk.com/myself360?w=wall-136156061_1274
Сайт о природной концепции здоровья: МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/
Бесплатно скачать/читать/слушать книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/online-0/
Правда о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат: https://youtu.be/M3i-IpxZIjs
Фильм “Правда о вакцинах”: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
Фильм "Правда о раке. Поиск методов лечения": https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Все выступления Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/our/speak/
Упоминаемые Борисом англоязычные сайты со множеством научных исследований:
http://www.greenmedinfo.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Дата записи: сентябрь 2018 года.
Представляем вам аудиозапись 32-го выпуска «Школы Здоровой Жизни». В гостях у "Школы" Борис Гринблат - натуропат онколог, автор книги “Диагноз - рак: лечиться или жить. Альтернативный взгляд на онкологию”, основатель проекта МедАльтернатива.инфо.
Мы всё чаще и чаще слышим об онкологии и ее лечения. Но как правило - это способы и препараты традиционной медицины (взять к примеру новость о вручении Нобелевской премии в 2018 г. за прорыв в лечении рака).
В этом выпуске мы попытались взглянуть на онкологию под альтернативным углом. Каковы успехи традиционной медицины? Какова общая картина статистики излечения? Насколько эффективны те или иные подходы? Каким способам верить, а каким - нет, и почему?
Кроме этого, конечно же, мы постарались узнать у нашего гостя о создании и деятельности проекта MedAlternativa.info, интересных историях и людях.
Примечание от МедАльтернатива.инфо: Борис оговорился, когда речь шла о телепередаче Первого канала с его участием - в передачу попало не 40 минут из 50-ти минутного записанного интервью, а менее 40 секунд, в которых речь шла о применении клизмы. В результате общий посыл всего выступления Бориса получился такой - рак нужно лечить клизмой. Подробности этой невероятной истории смотрите по ссылке: https://medalternativa.info/our/speak/tv-manipulation/
Ссылка на источник (Школа Здоровой Жизни): https://vk.com/myself360?w=wall-136156061_1274
Сайт о природной концепции здоровья: МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/
Бесплатно скачать/читать/слушать книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/online-0/
Правда о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат: https://youtu.be/M3i-IpxZIjs
Фильм “Правда о вакцинах”: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
Фильм "Правда о раке. Поиск методов лечения": https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Все выступления Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/our/speak/
Упоминаемые Борисом англоязычные сайты со множеством научных исследований:
http://www.greenmedinfo.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.