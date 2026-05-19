Oval Office 18 - Die Flut

Die Flut

September 2024, als ich morgens aufwachte, mich an den PC setzte und dann 12 Tage lang, von irgend etwas" in den "Schreibtisch LOCKDOWN" gezwungen wurde. Ich konnte und wollte schon fast nichts anderes mehr machen, nur noch schreiben, schreiben, schreiben.

Was normalerweise, "der Horror” für mich persönlich ist, erst Recht in einer solchen Dimension. Aber das ging mir plötzlich und überraschend, "alles so leichtfüssig” und wie von selbst von der Hand, dass ich noch Tage lang einfach nicht fassen konnte, was da passierte.

Was ich allerdings sehr genau und recht schnell verstanden und begriffen hatte war, wie wertvoll es ist, und hab es dann einfach "weiter fließen lassen",

"ES, und mich SELBST."

Es war der Punkt des größten aber wichtigsten “Cuts”, den ich noch vollziehen musste, und letztendlich der kleine “Great Reset” meines Lebens, das mir seit einer Fantasiepandemie in immer höherer Frequenz durch andere Menschen, immer weiter zur “persönlichen Hölle” gemacht wurde.

Die schlimmsten und niederträchtigsten Personen dabei waren Menschen aus meiner eigenen Familie, und “die sogenannten” Freunde. Deswegen bin ich auch diesen letzten Schritt mit aller Konsequenz gegangen, und habe mich von ALLEN “getrennt”.



Ende 2024 begann ich dann auch mit einem Blog, und im April 2025 gab es dann mehrere “merkwürdige Zwischenfälle” hier vor Ort, von denen ich aber nur einen Einzigen selbst als wirklich bedeutsam eingestuft hatte, hab mir aber irgendwann nicht weiter “den Kopf darüber zerbrochen”.

Ende Mai bekam ich plötzlich “schleichende”, körperliche Symptome die mich auch bereits etwas verunsicherten, und kurz darauf tauchte dann der größte Verräter meines Lebens, den ich bis dahin auch 2 Jahre nicht mehr persönlich gesehen hatte, plötzlich und überraschend, in einer “koordinierten Aktion” hier direkt vor meiner Tür auf. Mein “Vater”.

Und ab diesem Zeitpunkt ging dann für mich selbst ein Martyrium und meine gezielte persönliche und kollektive psychische Misshandlung los, und selbst durch völlig fremde Menschen mit denen ich bis dahin noch nie persönlichen Kontakt hatte. Sie haben dann gemeinschaftlich innerhalb von 6 Monaten, mein gesamtes Leben "in Schutt und Asche gelegt. Seit einem Jahr lebe ich jetzt in völliger Isolation.

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