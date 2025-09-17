BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
EE. UU. perdió su dominio hegemónico - destacados (Parte 2)
Brighteon Interview Highlight – Español
15 views • 1 day ago

El coronel Douglas McGregor habló sobre la crisis económica, destacando el récord histórico del oro a 3,700 dólares la onza y la disminución del poder adquisitivo del dólar. Criticó las políticas comerciales de Estados Unidos, en particular los aranceles dirigidos a aliados como Japón e India, y elogió las estrategias económicas de China, incluido el nuevo gasoducto de Rusia a China. McGregor subrayó la necesidad de una estrategia coherente en EE.UU., que incluya inversión en educación e infraestructura, y advirtió sobre el creciente poder económico de China e India. También enfatizó la importancia de la libertad de expresión y criticó las decisiones impulsivas de la administración Trump.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home



economiaentrevistacolapsoinforme especialdominancia hegemonicaarancel
