El coronel Douglas McGregor habló sobre la crisis económica, destacando el récord histórico del oro a 3,700 dólares la onza y la disminución del poder adquisitivo del dólar. Criticó las políticas comerciales de Estados Unidos, en particular los aranceles dirigidos a aliados como Japón e India, y elogió las estrategias económicas de China, incluido el nuevo gasoducto de Rusia a China. McGregor subrayó la necesidad de una estrategia coherente en EE.UU., que incluya inversión en educación e infraestructura, y advirtió sobre el creciente poder económico de China e India. También enfatizó la importancia de la libertad de expresión y criticó las decisiones impulsivas de la administración Trump.
