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A l'interieur de ce (temple illuminati) va vous choquer - Inside this ''Illuminati Temple'' will shock you! (R$E)
SamLor
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36 views • December 24, 2020
video source https://www.youtube.com/watch?v=uuT_4XElXOU
Le rituel secret du temple illuminati dévoilé!
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À l'intérieur du QG luciférien franc-maçon à Washington DC par Round SaturnsEye (R $ E)

Ce fut une expérience bizarre de visiter ce plus grand temple franc-maçon de 33 degrés de rite écossais en Amérique. Apparemment, c'est l'endroit où les maçons de tout le pays se rendent tous les deux ans. C'est là qu'Albert Pike est enterré - et est plein de symbolisme du culte de Saturne. Les mêmes symboles peuvent être trouvés dans l'église jésuite (catholique) locale juste en bas de la route!

Musique par korz0n4god

Veuillez noter que nous avons affaire à des différences philosophiques, religieuses, politiques et éthiques, sans tenter d'apposer des préjugés sur un groupe de personnes. L'utilisation de l'hexagramme n'est pas représentative des Juifs ni d'Israël, mais de Saturne dans ce contexte.
De même, nous n'attaquons ni les catholiques ni les maçons, mais nous montrons que les visions du monde décrites ici sont dérivées de Satan lui-même qui promeut un faux Messie afin que les gens ne trouvent pas le vrai Christ.

Découvrez 'House of the Temple' par Press For Truth - https: //www.youtube.com/watch? V = Tzm_c ...

Secret illuminati Temple Ritual Exposed!
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Inside Freemason Luciferian HQ in Washington DC by Round SaturnsEye (R$E)

It was a bizarre experience to visit this biggest 33 Degree Scottish Rite Freemason Temple in America. Apparently this is the place that Masons from all across the country travel to every two years. This is where Albert Pike is buried - and is full of Saturn Worship symbolism. The very same symbols can be found in the local Jesuit (Catholic) church just down the road!

Music by korz0n4god

Please note - We are dealing with philosophical, religious, political, ethical differences, not attempting to affix prejudice upon any people group. The use of the hexagram is not representative of the Jews nor Israel, but of Saturn in this context.
Likewise, we are not attacking Catholics nor Masons, but showing worldviews depicted here to be derived from Satan himself who is promoting a false Messiah so people will not find the true Christ.

Check out 'House of the Temple' by Press For Truth - https://www.youtube.com/watch?v=Tzm_c...
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illuminatisecretfreemason
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