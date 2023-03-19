+Πρωτοπρ Νικόλαος Μανώλης, Ο Σταυρός δεν έχει δύναμη, μην προσκυνάτε! [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

«Τόν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καί τήν αγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ:

1. Ἡ έωσφορική Ἐκκλησία πού ἀρνείται τόν Τίμιο Σταυρό· Ὁ Χριστός ξανασταυρώνεται ἀπό τό ἱερατεῖο.

2. Σταυρός ὁ φύλαξ τῆς Οἰκουμένης· εἶναι τό ἁγιότερο Σημεῖο καί Σύμβολο τῆς Πίστης μας.



3. Θαύματα τοῦ Σταυροῦ.



Τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 22 Μαρτίου 2020, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε διαδικτυακά μέ θέμα: «Ὁ Σταυρός δέν ἔχει δύναμη, μήν προσκυνᾶτε!».

Πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής», στή Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος – Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας τοῦ συλλόγου: 2310 515786.

