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Безопасны ли ГМО? (Проект "ПРАВДА О РАКЕ")
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44 views • December 24, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вам видео, которое отвечает на вопрос: «Безопасны ли ГМО?». Это видео составлено из эпизодов 3-й серии фильма «Правда о раке», которая была посвящена канцерогенным факторам.
В данном видео идет речь о некоторых аспектах ГМО, которые обычно не освещаются в СМИ.
Для полного понимания вопроса безопасности ГМО, рекомендуем посмотреть собранную нами подборку материалов о ГМО на нашем сайте.
В том числе – выступление эксперта из Академии РАН, разоблачающее заявление комиссии по борьбе с лженаукой, которая от лица РАН заявляет о безопасности ГМО.
Все материалы здесь: http://medalternativa.info/gmo-ugroza
В данном видео идет речь о некоторых аспектах ГМО, которые обычно не освещаются в СМИ.
Для полного понимания вопроса безопасности ГМО, рекомендуем посмотреть собранную нами подборку материалов о ГМО на нашем сайте.
В том числе – выступление эксперта из Академии РАН, разоблачающее заявление комиссии по борьбе с лженаукой, которая от лица РАН заявляет о безопасности ГМО.
Все материалы здесь: http://medalternativa.info/gmo-ugroza
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