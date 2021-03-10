Dr Simone Gold z Frontline Doctors - OBEJRZYJ I PRZEKAŻ DALEJ - TO WAŻNE - COVID - Szczepionka

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180 views • March 10, 2021





Więcej materiałów na stronach:

http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/szczepionka/

http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/lekarze-o-covid19/



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Dr Simone Gold jest przedstawicielką organizacji Frontline Doctors, którzy mówią prawdę o COVID-19, o możliwościach leczenia COVID-u za pomocą hydroksychlorochiną oraz o eksperymentalnej terapii genowej nazywanej szczepionkami na COVID. Ten film został usunięty z YouTube i Vimeo za naruszenie ich zasad społeczności.

UDOSTĘPNIAJ! To może uratować komuś życie.

________________________________________________ Tłumaczenie: Stowarzyszenie CIOZ DOBROSTANWięcej materiałów na stronach:Aby pomóc Stowarzyszeniu DOBROSTAN w tłumaczeniu i rozpowszechnianiu wartościowych merytorycznie materiałów na najistotniejsze tematy, rozważ przekazanie darowizny tutaj:Dziękujemy za Twoje wsparcie, dzięki Tobie możemy kontynuować naszą pracę.Śledź CIOZ DOBROSTAN w mediach społecznościowych:Facebook: https://www.facebook.com/CentrumInformacjioZdrowiuDOBROSTAN Telegram: https://t.me/CIOZ_Dobrostan____________________________________________Dr Simone Gold jest przedstawicielką organizacji Frontline Doctors, którzy mówią prawdę o COVID-19, o możliwościach leczenia COVID-u za pomocą hydroksychlorochiną oraz o eksperymentalnej terapii genowej nazywanej szczepionkami na COVID. Ten film został usunięty z YouTube i Vimeo za naruszenie ich zasad społeczności.UDOSTĘPNIAJ! To może uratować komuś życie.________________________________________________ Keywords golddoctorscovidfrontlinesimoneszczepionka

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