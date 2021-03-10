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Dr Simone Gold z Frontline Doctors - OBEJRZYJ I PRZEKAŻ DALEJ - TO WAŻNE - COVID - Szczepionka
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180 views • March 10, 2021
Tłumaczenie: Stowarzyszenie CIOZ DOBROSTAN
Więcej materiałów na stronach:
http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/szczepionka/
http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/lekarze-o-covid19/
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Dr Simone Gold jest przedstawicielką organizacji Frontline Doctors, którzy mówią prawdę o COVID-19, o możliwościach leczenia COVID-u za pomocą hydroksychlorochiną oraz o eksperymentalnej terapii genowej nazywanej szczepionkami na COVID. Ten film został usunięty z YouTube i Vimeo za naruszenie ich zasad społeczności.
UDOSTĘPNIAJ! To może uratować komuś życie.
________________________________________________
Więcej materiałów na stronach:
http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/szczepionka/
http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/lekarze-o-covid19/
Aby pomóc Stowarzyszeniu DOBROSTAN w tłumaczeniu i rozpowszechnianiu wartościowych merytorycznie materiałów na najistotniejsze tematy, rozważ przekazanie darowizny tutaj:
http://cioz-dobrostan.pl/wesprzyj-nas/
Dziękujemy za Twoje wsparcie, dzięki Tobie możemy kontynuować naszą pracę.
Śledź CIOZ DOBROSTAN w mediach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/CentrumInformacjioZdrowiuDOBROSTAN
Telegram: https://t.me/CIOZ_Dobrostan
____________________________________________
Dr Simone Gold jest przedstawicielką organizacji Frontline Doctors, którzy mówią prawdę o COVID-19, o możliwościach leczenia COVID-u za pomocą hydroksychlorochiną oraz o eksperymentalnej terapii genowej nazywanej szczepionkami na COVID. Ten film został usunięty z YouTube i Vimeo za naruszenie ich zasad społeczności.
UDOSTĘPNIAJ! To może uratować komuś życie.
________________________________________________
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