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Το θαύμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο - «Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω»!
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24 views • January 06, 2021
Η ροή των υδάτων του Ιορδάνη ποταμού, όταν βρισκόμαστε στην πλευρά του Ισραήλ, κατευθύνεται πάντοτε προς τα δεξιά. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς, επισκεπτόμενος τον Ιορδάνη οποιαδήποτε στιγμή του έτους. Κάθε χρόνο όμως, την παραμονή των Θεοφανείων, κατά την τελετή του Αγιασμού των υδάτων επαναλαμβάνεται το θαύμα εκείνο το οποίο συνέβη μόλις ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εισήλθε στα νερά του Ιορδάνη για να βαπτισθεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο: «Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω»!
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