ЧТО СКРЫВАЮТ КОРОНОБЕСЫ. Внимание! Просмотр смертельно опасен для биороботов, зомби, рептилоидов!

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Виктория ПреобРАженская. Статья «ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!». Читает Автор. https://youtu.be/lUBzslajHX0
Фрагмент:
«Кучка старых «динозавров» придумала и внедрила глобальную программу уничтожения человечества. Их-то — совсем немного. Уже ветхие и старые, больные, по многу раз пересаживающие себе чужие человеческие органы: сердце, почки, печень и т.д. Живущие в кредит. По виду, так от рептилий их и не отличить. А они, видите ли, прописали для мира утверждение своего «нового мирового порядка». Некоторые из них уже отправились в ад на постоянное место жительства. А оставшиеся, трясущиеся от страха быть разоблачёнными, ещё управляют миром. Им подчиняются все марионетки-правители государств. И шаг за шагом, манипулируя сознанием масс, с их помощью они внедряют свой план по захвату всей Земли. Ненавидят они коренных землян, особенно белых русов. Потому и мечтают их уничтожить навсегда и разпространить свои щупальца на чужие территории. Матушка-Земля огромная, и эти твари лезут туда, где им вообще не место. Никого не пускают в Антарктиду, жгут сибирские и австралийские леса с помощью лазерного оружия. С одной стороны, чтобы уходящим от «системы Зверь» негде было спрятаться, с другой, — чтобы никто не проник на новые запретные земли, находящиеся за Антарктическим кругом, куда есть проходы. Руськие земли сейчас специально разпродаются, чтобы коренные нарады изгнать с их изконных земель. Искусственное влияние на климат и провоцирование катастроф с помощью климатического оружия — стало основным методом уничтожения неугодных рептилиям землян. А управляет всей вакханалией английская королева — главная рептилия голубых кровей. Поэтому ни Россия, ни Украина не имеют государственного суверенитета, а разпродаются, как территории, принадлежащие частным фирмам, зарегистрированным на неких юридических лиц. Есть информация, что Россия сейчас оформлена на одного из Рокфеллеров. Вот и делайте выводы, кем вы являетесь, и кто вами управляет, под чью дудку танцуете и кого спонсируете своими налогами. В принципе, управляет всем единый мировой банк. И чтобы держать всех на цепи, под видом «прорывных технологий», «цифровизации», всех торопятся прочипировать и пометить индивидуальным числом-кодом, чтобы напрямую воздействовать на психику и в любой момент обнулить-отключить. А себе придворные слуги Антихриста подготовили бункеры, целые подземные города, в том числе — и на Алтае, чтобы залезть под землю и пересидеть время, так называемого, обнуления, часа Х. Но, неведомо стариканам, что скоро их время закончится. Виртуальное царство Антихриста, которое его тёмные служители тщательно навязывают землянам, будет недолгим. Силы Света в один миг Уничтожат эту паутину — мировую сеть, а вместе с ней и Князя Тьмы Отправят в безсветные низины подземных миров-адилищ. Да станет так! Скорее! Только те, кто принял губительную «метку Зверя», — уже не спасутся никогда...»
(Виктория ПреобРАженская. «ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!», 11.02.2020 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/est-spasitelnoe-vremya ).
Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС): https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/11/22/chto-skryvaut-koronobesy.-vnimanie-prosmotr-smertelno-opasen-dlya-biorobotov-zombi-reptiloidov-video/
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