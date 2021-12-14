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Extracto entrevista realizada al consultor activista anti plandemia Santiago Caviglia. Tema: BLINDAJE/Epidemiólogos Argentinos y otros
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119 views • December 14, 2021
¿Por qué activistas profesionales en su rol de médicos y miembros de un grupo de epidemiólogos se han prestado a encubrir o no divulgar la principal y genuina solución a este síndrome plandémico denominado como síndrome covid?
¿Sera por negligencia, mediocridad, cobardía, falsedad, oportunismo, avaricia, mezquindad, egoísmo o corrupción? ¿Tal vez pueda ser debido a una combinación de varios de estos factores?
¿Sera por negligencia, mediocridad, cobardía, falsedad, oportunismo, avaricia, mezquindad, egoísmo o corrupción? ¿Tal vez pueda ser debido a una combinación de varios de estos factores?
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