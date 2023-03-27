ΚΟΒΙΝΤ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ: ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΑΝ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ", ΑΛΛΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ ΜΟΝΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

14 Μαρτίου 2023, στο Ιταλικό Rete4, στην εκπομπή Fuori dal Coro, στο εμπεριστατωμένο και ερευνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Mario Giordano και οι δημοσιογράφοι Αντζελα Καμούσο και Ραφαέλα Ρέγκολι, συζητήθηκε η πανδημία κόβιντ-19, με νέες αδημοσίευτες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας από τον Μάρτιο του 2020 και μετά.



Τα ψέματα για την κόβιντ που προκύπτουν από την έρευνα της Εισαγγελίας του Μπέργκαμο, οι μυστικές υποκλοπές συνομιλιών μεταξύ πολιτικών και CTS (Επιστημονική Επιτροπή των Ειδικών) στα έγγραφα της Εισαγγελίας του Μπέργκαμο με την οικονομική εισαγγελία (Guardia di Finanza). Το επίπονο έργο αναπαράστασης της εκπομπής Fuori dal Coro, το πλήρες ρεπορτάζ της οποίας προβλήθηκε στις 14 Μαρτίου 2023.

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