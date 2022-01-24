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24.01.22 ПОЧЕМУ в России, Украине, Белоруссии нет протестов? (Выпуск №234. Часть 2(1))
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5446 views • January 23, 2022
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Содержание:
00:58 Началось. Вся Польша вышла. Новости из Европы https://www.youtube.com/watch?v=GD8iztVENNE и Европа. Народ не остановить. Новости из Европы https://www.youtube.com/watch?v=NTkYFBKsKeI
12:47 Штраф $20.000 за отказ от процедуры ?ﾟﾤﾦ?￢ﾀﾍ♀️? Странные смeрти⚰️⚰️ https://www.youtube.com/watch?v=tQxZpF_AgWQ
18:19 Пандемийное соглашение. Каковы сроки и скрытые планы. Ольга Четверикова https://www.youtube.com/watch?v=rjjP_k9NRyU
22:30 Италия. У нас беда. И всё таки она нас покинула после тяжёлого месяца https://www.youtube.com/watch?v=cRObxpdSkV4
26:18 Статья. ПУТИНА "ОПУСТИЛИ"... Казахстан показал ему на дверь, а тот запретил ввоз мяса из республики https://3rm.info/main/87916-putina-opustili-kazahstan-pokazal-emu-na-dver-a-tot-zapretil-vvoz-mjasa-iz-respubliki.html
29:44 Горбачев докладывает Бушу о развале СССР https://www.youtube.com/watch?v=v0dn1fPfi6A
33:01 Эвакуационные пункты в Москве! Собянин, карантин и доктор Бранд https://www.youtube.com/watch?v=VvSAJWb_9k8
35:03 Во Владивостоке ездит машина, распыляет какую-то химию https://vk.com/video-7875432_456253038
36:39 768: Международный трибунал против ВОЗ и Давоса. Догадайтесь по какому поводу! https://www.youtube.com/watch?v=FypHy-BRs-c
43:06 Статья. грядёт ГЛОБАЛЬНЫЙ ГОЛОД... КИТАЙ ГОТОВИТСЯ. Он скупил до 70% планетарных запасов еды. 30 дек 21г. https://3rm.info/main/87739-grjadet-globalnyj-golod-kitaj-gotovitsja-on-skupil-do-70-planetarnyh-zapasov-edy.html
44:24 Статья. Вице-спикер Госдумы призвал незамедлительно вводить продовольственные карты https://www.mk.ru/economics/2022/01/14/vicespiker-gosdumy-prizval-nezamedlitelno-vvodit-prodovolstvennye-karty.html
46:04 Прогнозы на 2022: Ротшильды не понимают, как реагировать на ультиматум Путина https://www.youtube.com/watch?v=HSYCXpry29I
53:12 Видео из письма слушателя (Жаловавшийся Путину на зарплаты учитель рассказал об отправке в психдиспансер)
Сегодня мы поговорим о причинах социальной и духовной пассивности граждан бывшего СНГ, что особенно заметно на фоне небывалого подъема протестных настроений в европейских странах, в частности, в Польше; о способах мести властей гражданам с твердой позицией; о новом медицинском порядке; о "русском бунте" как новом виде интеллектуальной активности.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:58 Началось. Вся Польша вышла. Новости из Европы https://www.youtube.com/watch?v=GD8iztVENNE и Европа. Народ не остановить. Новости из Европы https://www.youtube.com/watch?v=NTkYFBKsKeI
12:47 Штраф $20.000 за отказ от процедуры ?ﾟﾤﾦ?￢ﾀﾍ♀️? Странные смeрти⚰️⚰️ https://www.youtube.com/watch?v=tQxZpF_AgWQ
18:19 Пандемийное соглашение. Каковы сроки и скрытые планы. Ольга Четверикова https://www.youtube.com/watch?v=rjjP_k9NRyU
22:30 Италия. У нас беда. И всё таки она нас покинула после тяжёлого месяца https://www.youtube.com/watch?v=cRObxpdSkV4
26:18 Статья. ПУТИНА "ОПУСТИЛИ"... Казахстан показал ему на дверь, а тот запретил ввоз мяса из республики https://3rm.info/main/87916-putina-opustili-kazahstan-pokazal-emu-na-dver-a-tot-zapretil-vvoz-mjasa-iz-respubliki.html
29:44 Горбачев докладывает Бушу о развале СССР https://www.youtube.com/watch?v=v0dn1fPfi6A
33:01 Эвакуационные пункты в Москве! Собянин, карантин и доктор Бранд https://www.youtube.com/watch?v=VvSAJWb_9k8
35:03 Во Владивостоке ездит машина, распыляет какую-то химию https://vk.com/video-7875432_456253038
36:39 768: Международный трибунал против ВОЗ и Давоса. Догадайтесь по какому поводу! https://www.youtube.com/watch?v=FypHy-BRs-c
43:06 Статья. грядёт ГЛОБАЛЬНЫЙ ГОЛОД... КИТАЙ ГОТОВИТСЯ. Он скупил до 70% планетарных запасов еды. 30 дек 21г. https://3rm.info/main/87739-grjadet-globalnyj-golod-kitaj-gotovitsja-on-skupil-do-70-planetarnyh-zapasov-edy.html
44:24 Статья. Вице-спикер Госдумы призвал незамедлительно вводить продовольственные карты https://www.mk.ru/economics/2022/01/14/vicespiker-gosdumy-prizval-nezamedlitelno-vvodit-prodovolstvennye-karty.html
46:04 Прогнозы на 2022: Ротшильды не понимают, как реагировать на ультиматум Путина https://www.youtube.com/watch?v=HSYCXpry29I
53:12 Видео из письма слушателя (Жаловавшийся Путину на зарплаты учитель рассказал об отправке в психдиспансер)
Сегодня мы поговорим о причинах социальной и духовной пассивности граждан бывшего СНГ, что особенно заметно на фоне небывалого подъема протестных настроений в европейских странах, в частности, в Польше; о способах мести властей гражданам с твердой позицией; о новом медицинском порядке; о "русском бунте" как новом виде интеллектуальной активности.
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