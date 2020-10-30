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HERR WHITMER & HERR GORDAN WANT YOUR NAME AND PHONE NUMBER TO EAT DINNER OUT ### TYRANTS VIOLATE FIRST AMENDMENT RIGHT TO ASSEMBLY ## JUST IGNORE THEM ## IF THEY ENCROACH - TAKE THEM OUT TO LUNCH
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41 views • October 30, 2020
THESE 2 COMMUNISTS DO NOT UNDERSTAND THE WORD FREE
THESE 2 ARE CIVIL WAR I I ARREST ON SIGHT TARGETS
The First Amendment (Amendment I) to the United States Constitution prevents the government from making laws which regulate an establishment of religion, or that would prohibit the free exercise of religion, or abridge the freedom of speech, the freedom of the press, the freedom of assembly, or the right to petition the government for redress of grievances. It was adopted on December 15, 1791, as one of the ten amendments that constitute the Bill of Rights.
The U.S. Supreme Court decided in Roberts v. United States Jaycees (1984) that "implicit in the right to engage in activities protected by the First Amendment" is "a corresponding right to associate with others in pursuit of a wide variety of political, social, economic, educational, religious, and cultural ends"
PATRIOTS WHEN YOU GO TO A RESTAURANT TO EAT
REFUSE TO WEAR A MASK
PAY CASH
REFUSE TO GIVE YOUR NAMES AND PHONE NUMBERS
THE 2 NAZI s ARE VIOLATING THE FIRST AMENDMENT, SO AT THEIR COURT MARTIAL, THIS IS THE CHARGE.
WHITMER IT IS NOT A KIDNAPPING THAT IS GOING TO TAKE PLACE, IT IS AN ARREST FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND FREEDOM OF ASSEMBLY.
WE CAN SEE NOW THAT IN THIS CIVIL WAR - THE WAR IS AGAINST GOVERNMENT OFFICIALS WHO HAVE VIOLATED THE CONSTITUTION - A REVOLUTION WOULD BE AGAINST THE ENTIRE GOVERNMENT. AS IN CIVIL WAR, INSTEAD OF REGIMENTS; THE NORTH vs SOUTH; THIS WAR WILL BE FOUGHT AGAINST HEALTH AGENCIES; WARPSPEED STORM TROOPERS; AND THE GOVERNMENT OFFICIALS; CONTACT TRACERS ARE ENEMY COMBATANTS.
THE COMMUNIST SOCIALIST NAZI DEMOCRATS HAVE DECLARED WAR WITH THEIR CO-CONSPIRATORS: PENTAGON, DARPA, HHS, NIAID, NIH, FDA, CDC, AND THE WHITE HOUSE PRINTING COUNTERFEIT MONEY TO BUY FRAUD DEATH CERTIFICATES; HOSPITAL NUMBERS, FAKE FALSE POSITIVES.
PATRIOTS DON'T PENALIZE THE BUSINESS OWNERS - GO AND ENJOY YOURSELVES. IF THE GOVERNMENT VIOLATE THE FIRST AMENDMENT AND TRY TO IMPRISON YOU, ARREST YOU; STAY ARMED 100 % OF THE TIME. EVADING CAPTURE IS YOUR DUTY UNDER COMMON LAW. IF THE GOVERNMENT ELEVATE YOUR ILLEGAL DETAINMENT BY LETHAL FORCE - YOU ARE ENTITLE TO KILL THEM ON THE SPOT. IF OTHER LAW ENFORCMENT WISH TO VIOLATE THE FIRST AMENDMENT - THEY WILL BE ARRESTED FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION. IF THEY RESIST ARREST - PATRIOTS WILL HAVE BODY BAGS AND WILL DELIVER YOUR BODIES TO WASHINGTON D.C. KEEP IT UP WHITMER ARREST IS NOT VERY FAR AWAY YOUR CITIZENS WILL TAKE BOTH YOU AND GORDON DOWN.
PEACEFULLY TELL THE BUSINESS THAT YOU CAME TO EAT BREAKFAST, LUNCH OR DINNER; BUT YOU DID NOT COME TO HAVE YOUR CIVIL RIGHTS VIOLATED. IF THEY INSIST WALK AWAY. PATRIOTS STAY ARMED 100 % OF THE TIME; IN YOUR HOME AND ON THE ROAD; AND ESPECIALLY WHEN GOING TO DINNER. REMEMBER, LAW ENFORCEMENT IS INCAPABLE OF DETERMINING HOW MANY DINNERS GUNNED DOWN THE TYRANTS.
THIS DEFIANCE TO THE FRAUDULENT VIOLATIONS OF THE CONSTITUTION WILL BE REPEATED FOR AS LONG AS IT TAKES TO REMOVE THESE POLITICIANS. A REVOLUTION WHITMER WILL NOT BE LIKE HAVING DINNER AND TAKING OUT LOW LEVEL LAW ENFORCMENT. IT WON'T BE LIKE A KIDNAPPING IT WILL BE LIKE AN ALL-OUT MAN HUNT FOR TYRANTS WHITMER. AND THE CONSTITUTION WILL PREVAIL AS WILL THE PATRIOTS AGAINST THE TYRANTS.
THESE 2 ARE CIVIL WAR I I ARREST ON SIGHT TARGETS
The First Amendment (Amendment I) to the United States Constitution prevents the government from making laws which regulate an establishment of religion, or that would prohibit the free exercise of religion, or abridge the freedom of speech, the freedom of the press, the freedom of assembly, or the right to petition the government for redress of grievances. It was adopted on December 15, 1791, as one of the ten amendments that constitute the Bill of Rights.
The U.S. Supreme Court decided in Roberts v. United States Jaycees (1984) that "implicit in the right to engage in activities protected by the First Amendment" is "a corresponding right to associate with others in pursuit of a wide variety of political, social, economic, educational, religious, and cultural ends"
PATRIOTS WHEN YOU GO TO A RESTAURANT TO EAT
REFUSE TO WEAR A MASK
PAY CASH
REFUSE TO GIVE YOUR NAMES AND PHONE NUMBERS
THE 2 NAZI s ARE VIOLATING THE FIRST AMENDMENT, SO AT THEIR COURT MARTIAL, THIS IS THE CHARGE.
WHITMER IT IS NOT A KIDNAPPING THAT IS GOING TO TAKE PLACE, IT IS AN ARREST FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND FREEDOM OF ASSEMBLY.
WE CAN SEE NOW THAT IN THIS CIVIL WAR - THE WAR IS AGAINST GOVERNMENT OFFICIALS WHO HAVE VIOLATED THE CONSTITUTION - A REVOLUTION WOULD BE AGAINST THE ENTIRE GOVERNMENT. AS IN CIVIL WAR, INSTEAD OF REGIMENTS; THE NORTH vs SOUTH; THIS WAR WILL BE FOUGHT AGAINST HEALTH AGENCIES; WARPSPEED STORM TROOPERS; AND THE GOVERNMENT OFFICIALS; CONTACT TRACERS ARE ENEMY COMBATANTS.
THE COMMUNIST SOCIALIST NAZI DEMOCRATS HAVE DECLARED WAR WITH THEIR CO-CONSPIRATORS: PENTAGON, DARPA, HHS, NIAID, NIH, FDA, CDC, AND THE WHITE HOUSE PRINTING COUNTERFEIT MONEY TO BUY FRAUD DEATH CERTIFICATES; HOSPITAL NUMBERS, FAKE FALSE POSITIVES.
PATRIOTS DON'T PENALIZE THE BUSINESS OWNERS - GO AND ENJOY YOURSELVES. IF THE GOVERNMENT VIOLATE THE FIRST AMENDMENT AND TRY TO IMPRISON YOU, ARREST YOU; STAY ARMED 100 % OF THE TIME. EVADING CAPTURE IS YOUR DUTY UNDER COMMON LAW. IF THE GOVERNMENT ELEVATE YOUR ILLEGAL DETAINMENT BY LETHAL FORCE - YOU ARE ENTITLE TO KILL THEM ON THE SPOT. IF OTHER LAW ENFORCMENT WISH TO VIOLATE THE FIRST AMENDMENT - THEY WILL BE ARRESTED FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION. IF THEY RESIST ARREST - PATRIOTS WILL HAVE BODY BAGS AND WILL DELIVER YOUR BODIES TO WASHINGTON D.C. KEEP IT UP WHITMER ARREST IS NOT VERY FAR AWAY YOUR CITIZENS WILL TAKE BOTH YOU AND GORDON DOWN.
PEACEFULLY TELL THE BUSINESS THAT YOU CAME TO EAT BREAKFAST, LUNCH OR DINNER; BUT YOU DID NOT COME TO HAVE YOUR CIVIL RIGHTS VIOLATED. IF THEY INSIST WALK AWAY. PATRIOTS STAY ARMED 100 % OF THE TIME; IN YOUR HOME AND ON THE ROAD; AND ESPECIALLY WHEN GOING TO DINNER. REMEMBER, LAW ENFORCEMENT IS INCAPABLE OF DETERMINING HOW MANY DINNERS GUNNED DOWN THE TYRANTS.
THIS DEFIANCE TO THE FRAUDULENT VIOLATIONS OF THE CONSTITUTION WILL BE REPEATED FOR AS LONG AS IT TAKES TO REMOVE THESE POLITICIANS. A REVOLUTION WHITMER WILL NOT BE LIKE HAVING DINNER AND TAKING OUT LOW LEVEL LAW ENFORCMENT. IT WON'T BE LIKE A KIDNAPPING IT WILL BE LIKE AN ALL-OUT MAN HUNT FOR TYRANTS WHITMER. AND THE CONSTITUTION WILL PREVAIL AS WILL THE PATRIOTS AGAINST THE TYRANTS.
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