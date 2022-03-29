Biolaboratoarele SUA din Ucraina (şi nu numai). Documentar pe scurt

Acest material este un colaj din două clipuri lansate de Greg Reese, care se găsesc la aceste adrese:Klaus Schwab şi Hunter Biden au conexiuni cu biolaboratoarele din Ucraina:Pentagon-ul a finanţat biolaboratoarele din Ucraina:(transcript pentru prima parte)După ce rușii au securizat biolaboratoarele din Ucraina operate de Pentagon, Ambasada SUA din Ucraina a fost prinsă cu mâța-n sac în timp ce ștergeau dovezile de pe site-ul lor; iar când rușii au dat publicității documente conform cărora ministrul ucrainian al apărării a ordonat angajaților acestor laboratoare să distrugă toți patogenii letali, senatorul american Marco Rubio a întrebat oficialii din Secretariatul de Stat al SUA dacă este ceva adevărat în asta. Adjunctul Secretarului de Stat al SUA - Victoria Nuland - nu numai că a confirmat prezența laboratoarelor, dar a recunoscut că acestea găzduiesc agenți patogeni sub formă de arme biologice, despre care ei acum se tem că rușii le vor folosi fără deosebire pentru a porni un război mondial.Pentagonul le spune acestor complexe ”laboratoare de bio-cercetare” sau ”laboratoare care securizează organisme biologice”, și pretind că această operațiune clandestină a lor, cumva, e cu scop de apărare. Dar ei au recunoscut că au proiectat și dețin material biologic transformat în arme biologice, deci aceste biolaboratoare încalcă articolul 1 din Convenția Privind Interzicerea Armelor Biologice (care interzice dezvoltarea, producerea, depozitarea, achiziția sau păstrarea acestor arme).În ultimii ani, cetățenii lumii au beneficiat de cursuri avansate despre armele biologice. Și aceiași escroci pe care-i vedem că vor să ne bage pe gât tirania medicală a Marii Resetări sunt implicați și în laboratoarele de arme biologice din Ucraina. Aceste proiecte sunt finanțate din banii contribuabililor, prin Agenția pentru Reducerea Amenințărilor (DTRA) din cadrul Pentagonului.Compania americană Black and Veach a lucrat îndeaproape cu DTRA, construind laboratoare de arme biologice încă din 2003. Black and Veach sunt vecini de birou la Kiev cu Metabiota, care a încheiat un contract de 18,4 milioane dolari în 2014 cu Black and Veach. Metabiota au început activitatea în 2015, cu finanțare de la firma Rosemont Seneca Tehnology Partners a lui Hunter Biden, care a dat Metabiota 30 milioane dolari ”pentru a ajuta la protejarea lumii de răspândirea epidemiilor” Aceasta e aceeași firmă Rosemond Seneca ce a primit un misterios transfer bancar de 3,5 milioane dolari de la soția fostului primar al Moscovei. Metabiota lucrează împreună cu cunoscuta firmă a CIA, In-Q-Tel, finanțați de Departamentul Apărării din SUA, Institutele Naționale de Sănătate (NIH), Fundația Bill și Melinda Gates, Google, și Societatea National Geografic.Fondatorul Metabiota, Nathan Wolfe, se află în consiliul de conducere la EcoHealth Alliance, și este membru al agenției Consiliul Pentru Cercetări Științifice Privind Apărarea (DSRC), la rândul ei făcând parte din Agenția pentru Proiecte Avansate din Domeniul Apărării (DARPA), aflată în subordinea Pentagonului. În 2012 a scris o carte denumită ”Furtuna virală - Zorile unei noi ere pandemice”, în care mulțumea prietenilor lui: Jeffrey Epstein (condamnat pentru pedofilie) și Boris Nicolic, fondator al unei firme de investiții în domeniul biotehnologiilor. Nicolic a fost numit de Epstein executor succesor în caz că moare. Wolfe a fost văzut afisându-se și cu Gislaine Maxwell (soția lui Epstein), în mai multe ocazii. De asemenea, este unul din ”tinerii lideri globali” ai lui Klaus Schwab, antrenați cum să pună în aplicare programul ”Marea Resetare” ghidat de Forumul Economic Mondial.Oficialitățile din Rusia afirmă că Pentagonul are numai în Ucraina peste 30 de biolaboratoare. Oficialitățile din China spun că SUA operează 336 de biolaboratoare în 30 de țări din lume. Iar acum membri ai guvernului nostru corupt din SUA spun că aceasta e doar o conspirație a rușilor, și că în curând ar trebui să ne așteptăm la un atac diversionist făcut de Rusia. Senator Marco Rubio: ”Dacă are loc un incident sau un atac biologic/chimic în interiorul Ucrainei, aveți vreo îndoială că în spatele incidentului s-ar afla rușii ?” Victoria Nuland, adjunctul Secretarului de Stat American: ”Nu am nici o îndoială în această privință, domnule senator, și este o clasică tehnică rusească să dea vina pe ceilalți pentru ce vor să facă ei înșiși”.