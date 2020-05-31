Lopunajan kahtiajakautunut seurakunta. Seurakunta jakautuu lopunaikana kahtia kun paha palvelija alkaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja uskollinen palvelija rakastaa Jeesusta totuudessa. Uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija lopunajassa. Lopunajan paha palvelija lyö kanssapalvelijoitaan yhdessä antikristillisen järjestelmän kanssa. Lopunajan lääkemyrkkykauppiaat eksyttävät kaikkia kansoja. Herran Jeesuksen veri syntien anteeksisaamiseksi ja viisaudeksi sekä ymmärrykseksi.