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Lopunajan kahtiajakautunut seurakunta
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809 views • May 31, 2020
Lopunajan kahtiajakautunut seurakunta. Seurakunta jakautuu lopunaikana kahtia kun paha palvelija alkaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja uskollinen palvelija rakastaa Jeesusta totuudessa. Uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija lopunajassa. Lopunajan paha palvelija lyö kanssapalvelijoitaan yhdessä antikristillisen järjestelmän kanssa. Lopunajan lääkemyrkkykauppiaat eksyttävät kaikkia kansoja. Herran Jeesuksen veri syntien anteeksisaamiseksi ja viisaudeksi sekä ymmärrykseksi.
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