Gesetz verstehen

Dieses Video ist Vukan Kämpfer gewidmet. Möge Dein Wirken jede Seele auf diesem Planeten erreichen und einen kollektiven Bewusstseinsanstieg bringen um die Sklaverei zu beenden.



In dieser Produktion wird die Wahrheit auf sehr direkte Weise ausgesprochen. Der Autor zeigt den Unterschied zwischen Illusion und Realität, zwischen „Gesetzen” und wahren Gesetzen auf.



Hier werden wahre Prinzipien, wie die der hermetische Lehre und Maat's Ordnung, dargelegt – nicht als Glauben, sondern als strukturelle Wahrheiten des Seins.



Gewidmet an Vukan Kämpfer:

alphavuk.net /// onegreatworknetwork.com/alpha-vuk /// alphavuk.taplink.ws



Verfasst von Glenn Tramm:

thegreatworkexperience.com ///onegreatworknetwork.com/glenn-tramm



Produziert von Christian Reich:

taplink.cc/hdw /// onegreatworknetwork.com/Christian-Reich