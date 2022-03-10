Μέρος Β΄ Ζωντάνη ομιλία κ. Ελευθέριου Κοσμίδη με θέμα: "Νικόλαος Σωτηρόπουλος"

etangelo 80 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

58 views • March 10, 2022





Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 ΣΤΙΣ 7:00 μ.μ. ο κ. κ. Ελευθέριος Κοσμίδης, Φυσικός - Σύμβουλος σπουδών & επαγγελματικού προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, θα μιλήσει με θέμα: "Νικόλαος Σωτηρόπουλος" - Μέρος Β΄



Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν κορωνοϊό.



Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος–Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - Ζωντάνη ομιλία κ. Ελευθέριου Κοσμίδη με θέμα: "Νικόλαος Σωτηρόπουλος" - Μέρος Β΄Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 ΣΤΙΣ 7:00 μ.μ. ο κ. κ. Ελευθέριος Κοσμίδης, Φυσικός - Σύμβουλος σπουδών & επαγγελματικού προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, θα μιλήσει με θέμα: "Νικόλαος Σωτηρόπουλος" - Μέρος Β΄Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν κορωνοϊό.Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος–Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr Keywords godreligiongreeceorthodoxychist

Show More