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Qu'est ce que #PIZZAGATE?
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6 views • May 21, 2020
Bref documentaire qui explique l'evenement #PIZZAGATE, et comment ceci est relié avec #OBAMAGATE.
Le pizzagate est sans doute une porte ouverte vers toutes les affaires de pédophilie et de satanisme d’élite qui ont été étouffée ou passé aux oubliettes à cause des médias…
pourquoi cette affaire a-t-elle déclenché autant d’intérêt et de colère outre-Atlantique maintenant à l’accession de Donald Trump à la présidence aux dépens d’Hillary Clinton pourtant partie gagnante ?
mais surtout qu’est-ce que le pizzagate ? documentaire choc verité
- Vidéo john podesta :
https://wanted-pedo.com/videos/video/pizzagate-pedophilie-maltraitance-voix-de-john-podesta/
- Mails de wikileaks :
https://wikileaks.org/podesta-emails/
- Tunnels sous les propietés de james alefantis :
http://stateofthenation2012.com/?p=67197
- culte des Finders :
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2013/02/18/26444753.html
- language codé :
https://www.fawkes-news.com/2016/11/reseau-pedophile-clintonpodesta-le.html
- mail etrange de podesta :
https://www.fawkes-news.com/2016/11/wikileaks-le-responsable-de-campagne-de.html
- art de tony podesta :
https://archive.fo/HhWH9
- spirit cooking :
https://fr.sott.net/article/29307-Du-sang-du-sperme-et-du-lait-maternel-Wikileaks-expose-les-diners-occultes-du-camp-Clinton
- wikileaks laura silsby :
https://twitter.com/wikileaks/status/794247777756860417?ref_src=twsrc%5Etfw
- obama et la commande de hot dog et pizza :
https://wikileaks.org/gifiles/docs/12/1223066_re-get-ready-for-chicago-hot-dog-friday-.html
- financement de SOROS :
https://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?13940775420
https://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?13941306270
- symboles et mots :
https://fr.wikinews.org/wiki/Un_document_du_FBI_d%C3%A9voile_les_symboles_utilis%C3%A9s_par_les_p%C3%A9dophiles
Le pizzagate est sans doute une porte ouverte vers toutes les affaires de pédophilie et de satanisme d’élite qui ont été étouffée ou passé aux oubliettes à cause des médias…
pourquoi cette affaire a-t-elle déclenché autant d’intérêt et de colère outre-Atlantique maintenant à l’accession de Donald Trump à la présidence aux dépens d’Hillary Clinton pourtant partie gagnante ?
mais surtout qu’est-ce que le pizzagate ? documentaire choc verité
- Vidéo john podesta :
https://wanted-pedo.com/videos/video/pizzagate-pedophilie-maltraitance-voix-de-john-podesta/
- Mails de wikileaks :
https://wikileaks.org/podesta-emails/
- Tunnels sous les propietés de james alefantis :
http://stateofthenation2012.com/?p=67197
- culte des Finders :
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2013/02/18/26444753.html
- language codé :
https://www.fawkes-news.com/2016/11/reseau-pedophile-clintonpodesta-le.html
- mail etrange de podesta :
https://www.fawkes-news.com/2016/11/wikileaks-le-responsable-de-campagne-de.html
- art de tony podesta :
https://archive.fo/HhWH9
- spirit cooking :
https://fr.sott.net/article/29307-Du-sang-du-sperme-et-du-lait-maternel-Wikileaks-expose-les-diners-occultes-du-camp-Clinton
- wikileaks laura silsby :
https://twitter.com/wikileaks/status/794247777756860417?ref_src=twsrc%5Etfw
- obama et la commande de hot dog et pizza :
https://wikileaks.org/gifiles/docs/12/1223066_re-get-ready-for-chicago-hot-dog-friday-.html
- financement de SOROS :
https://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?13940775420
https://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?13941306270
- symboles et mots :
https://fr.wikinews.org/wiki/Un_document_du_FBI_d%C3%A9voile_les_symboles_utilis%C3%A9s_par_les_p%C3%A9dophiles
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