Qu'est ce que #PIZZAGATE?

Bref documentaire qui explique l'evenement #PIZZAGATE, et comment ceci est relié avec #OBAMAGATE.Le pizzagate est sans doute une porte ouverte vers toutes les affaires de pédophilie et de satanisme d’élite qui ont été étouffée ou passé aux oubliettes à cause des médias…pourquoi cette affaire a-t-elle déclenché autant d’intérêt et de colère outre-Atlantique maintenant à l’accession de Donald Trump à la présidence aux dépens d’Hillary Clinton pourtant partie gagnante ?mais surtout qu’est-ce que le pizzagate ? documentaire choc verité- Vidéo john podesta :- Mails de wikileaks :- Tunnels sous les propietés de james alefantis :- culte des Finders :- language codé :- mail etrange de podesta :- art de tony podesta :- spirit cooking :- wikileaks laura silsby :- obama et la commande de hot dog et pizza :- financement de SOROS :- symboles et mots :