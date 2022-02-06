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КАК ВЫВЕСТИ ТОКСИНЫ ИЗ ОРГАНИЗМА (внедрённые распылением и химтрейлами отравляющие вещества)
Vera Nika
Vera Nika
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582 views • February 06, 2022

КАК ВЫВЕСТИ ТОКСИНЫ ИЗ ОРГАНИЗМА (внедрённые распылением и химтрейлами отравляющие вещества). Чтобы предотвратить поражение от повсеместного, во многих странах и местностях, биохимического геноцида.

Теги: ХИМИЧЕСКИЕ ПНЕВМОНИИ, Диоксид азота, Фосген, ПГМГ полигексаметиленгуанидин, «дезинфицирующие» растворы, и проч. Проблема заболеваемости не в самом «вирусе», а в СПОСОБАХ БОРЬБЫ С НИМ!

Многие уже знают об этом. Осталось только понять почему так происходит. Кому не верится, можно ещё посмотреть: «ХИМИЧЕСКИЕ ПНЕВМОНИИ. Что на самом деле разрушает альвеолы лёгких؟ (В «дезинфицирующих» растворах ПГМГ — полигексаметиленгуанидин). От чего во многих случаях болеют и умирают...» — https://www.brighteon.com/7b9d3d9d-95fd-4239-9165-8f8b9e9d5058

«Интересно. Разговор чиновников. Разогнать народ! Травить, как клещей» — https://www.brighteon.com/35392983-d5b7-48bc-96d8-8596de6daac8

Для детоксикации, ПРОВЕРЕНО действенность: «Тиосульфат натрия», «Энтеросгель», «Детоксил» и др.

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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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Большинство из всего человечества совершили преступление, поверив распространяемой тёмными клевете, сделали большую ошибку, — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно только через изправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ! Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так, как сейчас. Важно пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души. При этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных «потребителей» и врагов Света, Жизни. Соответственно, лишь человеческими «прагматичными» методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, например, лишь собиранием подписей и возмущением против произвола и т.д., кроме начального пробуждения активности, — будет, разве что, лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская). Цитата из Видео https://youtu.be/TUGEO13dfp0

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Что содержат «вакцины» и как это влияет на человека. Это в прямом смысле биооружие и «метка» тёмных. https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/295058-porazhayushchie-faktory-vakcinacii — тут было описано.


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