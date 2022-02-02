© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ελληνική Ανθοϊάματική Εταιρεία Διαδικτυακή Κοπή πίτας 2022
Follow
0
Share
Report
0 view • February 02, 2022
Ομιλήτρια η Έλενα Γκώγκου (ανθοθεραπεύτρια, ανθοπαρασκευάστρια και βοτανογνώστρια, μέλος του ΔΣ της Ελ.Ανθ.Ε.) :
«Τι σχέση έχουν τα ανθοϊάματα με την θηλυκή ενέργεια; Τι σχέση έχει η θηλυκή ενέργεια με την επιστροφή και τη φροντίδα της γης; Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη σπορά των ονείρων μας για το έτος 2022 και με την πρακτική πνευματικότητα; Πώς μπορούμε να βοηθηθούμε μέσα από τα ιάματα να παραμείνουμε στο κέντρο μας και να βάλουμε τα θεμέλια για τον ωραίο κόσμο που η καρδιά μας γνωρίζει ότι είναι εφικτός .»
Στην συνέχεια, η Χρύσα Κωνσταντιανού, θα μας καθοδηγήσει σε μια βιωματική άσκηση για την ορθή μετάβαση στο Νέο, αφού έχουμε αποχαιρετήσει με σεβασμό το Παλαιό.
«Τι σχέση έχουν τα ανθοϊάματα με την θηλυκή ενέργεια; Τι σχέση έχει η θηλυκή ενέργεια με την επιστροφή και τη φροντίδα της γης; Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη σπορά των ονείρων μας για το έτος 2022 και με την πρακτική πνευματικότητα; Πώς μπορούμε να βοηθηθούμε μέσα από τα ιάματα να παραμείνουμε στο κέντρο μας και να βάλουμε τα θεμέλια για τον ωραίο κόσμο που η καρδιά μας γνωρίζει ότι είναι εφικτός .»
Στην συνέχεια, η Χρύσα Κωνσταντιανού, θα μας καθοδηγήσει σε μια βιωματική άσκηση για την ορθή μετάβαση στο Νέο, αφού έχουμε αποχαιρετήσει με σεβασμό το Παλαιό.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.