Ελληνική Ανθοϊάματική Εταιρεία Διαδικτυακή Κοπή πίτας 2022

Ομιλήτρια η Έλενα Γκώγκου (ανθοθεραπεύτρια, ανθοπαρασκευάστρια και βοτανογνώστρια, μέλος του ΔΣ της Ελ.Ανθ.Ε.) :

«Τι σχέση έχουν τα ανθοϊάματα με την θηλυκή ενέργεια; Τι σχέση έχει η θηλυκή ενέργεια με την επιστροφή και τη φροντίδα της γης; Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη σπορά των ονείρων μας για το έτος 2022 και με την πρακτική πνευματικότητα; Πώς μπορούμε να βοηθηθούμε μέσα από τα ιάματα να παραμείνουμε στο κέντρο μας και να βάλουμε τα θεμέλια για τον ωραίο κόσμο που η καρδιά μας γνωρίζει ότι είναι εφικτός .»

Στην συνέχεια, η Χρύσα Κωνσταντιανού, θα μας καθοδηγήσει σε μια βιωματική άσκηση για την ορθή μετάβαση στο Νέο, αφού έχουμε αποχαιρετήσει με σεβασμό το Παλαιό.