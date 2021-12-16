«Το Πένθος ως Πύλη για την Αγάπη»

Η Ελενα Γκώγκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Στη μακρά της θητεία και εκπαίδευση στις εναλλακτικές θεραπείες (Ανθοθεραπεία, Reiki, Shiatsu, AuraSoma, TimeTherapy) έρχεται τώρα να προστεθεί η εκπαίδευση στην Μη-Βίαιη Επικοινωνία, τη Συστημική Αναπαράσταση και την Αλχημική Βοτανοθεραπεία.

Μέχρι το 2010 που ξεκινά να ασχολείται επαγγελματικά ως Εναλλακτική Θεραπεύτρια και Σύμβουλος Ανθοϊαμάτων, εργάστηκε στο χώρο της εκπαίδευσης και της φωτογραφίας, ως μεταφράστρια και διερμηνέας, και ως Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη και τον Συνήγορο του Παιδιού.

Εχοντας μία ιδιαίτερη σχέση με τη φύση, συνειδητοποίησε ότι η θεραπεία του Ανθρώπου είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη θεραπεία της Γης. Για το λόγο αυτό ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό Διαρκούς Καλλιέργειας (Permaculture), την Βιοδυναμική καλλιέργεια, ήταν ιδρυτικό μέλος του Αστικού Αγρού Χαλανδρίου, και σποροφύλακας στο δίκτυο Πελίτι. Σήμερα είναι ενεργό μέλος του ΔΣ της Οικολογικής Κίνησης Δράμας, μια που πιστεύει πως ο ακτιβισμός είναι το ενοίκιο που οφείλουμε στον πλανήτη που κατοικούμε.

Η εκπαίδευσή της ως εναλλακτική θεραπεύτρια και η ιδιαίτερη επικοινωνία της με το φυτικό βασίλειο της επιτρέπει να παρασκευάζει ανθοϊάματα, συμβάλλοντας έτσι στην έρευνα της ανθοθεραπείας στην Ελλάδα.

Το πένθος είναι το μέτρο της αγάπης μας για ότι χάσαμε. Το πένθος στις κοινότητες είχε πάντοτε μία ιερότητα, και οι άνθρωποι που πενθούσαν βρίσκονταν σε μία θέση ξεχωριστή και σεβαστή. Σήμερα η κοινωνία έχει αλλάξει, και τείνουμε να εξοβελίζουμε τη λύπη και τη θλίψη από τη ζωή μας θεωρώντας τα «αρνητικά συναισθήματα», ψάχνοντας ένα σωρό ‘παυσίπονα’ στο ίντερνετ, στο νετφλιξ, στο ποτό, ακόμα και στην πνευματικότητα. Στην ομιλία αυτή θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε ως θεραπευτές και σύμβουλοι ανθοϊαμάτων να υποστηρίξουμε τον πενθούντα, χωρίς να υποτιμήσουμε, αρνηθούμε, ή εξωραϊσουμε τη θλίψη του. Να του δώσουμε δηλαδή την απαραίτητη στήριξη ώστε να βαθύνει σαν άνθρωπος και να νοηματοδοτήσει την εμπειρία του, μένοντας συγχρόνως λειτουργικός μέσα σε μία κοινωνία που μας θέλει ψεύτικα χαρωπούς.