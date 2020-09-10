Vous avez tout changé cet été et voici vos témoignages ! - Thierry Casasnovas

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3 views • September 10, 2020



Regenere / Thierry Casasnovas :



Stage les 26 et 27 septembre à Bruxelles (places très limitées en raison du Covid) :

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Stage de permaculture certifiant animé par Jessie et Andrew Darlington à Céret (66)

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Lieu dit Pain de Sucre

66200 Montescot



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